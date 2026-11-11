कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी आज के वक्त में टेलीविजन इंडस्ट्री का जाना-पहचाना चेहरा हैं। उन्होंने ‘लॉक अप’ सीजन 1 और ‘बिग बॉस 17’ जैसे रियलिटी शोज जीतकर खूब लोकप्रियता हासिल की। हाल ही में मुनव्वर ने अपने शुरुआती दिनों और जिंदगी में किए गए संघर्षों के बारे में खुलकर बताया।

कॉमेडियन ने बताया कि उन्होंने महज 8 साल की उम्र में एक छोटी-सी दुकान पर काम करना शुरू कर दिया था। यहां उन्हें रोजाना सिर्फ 10-20 रुपये मिलते थे। उन्होंने यह भी बताया कि घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से उन्हें छठी क्लास के बाद पढ़ाई छोड़नी पड़ी, जबकि वह पढ़ाई में काफी होशियार थे।

मुनव्वर ने छोटी उम्र में की नौकरी

मुनव्वर, हाल ही में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा के पॉडकास्ट ‘Serving It Up With Sania’ में पहुंचे थे। यहां उन्होंने अपनी पहली नौकरियों के बारे में बात करते हुए बताया, ‘मैंने 8 साल की उम्र में काम करना शुरू कर दिया था। मैं एक छोटी-सी दुकान पर काम करता था और वहां अलग-अलग चीजें बेचता था। मुझे रोजाना 10-20 रुपये मिलते थे। जब मैं 11 साल का हुआ, तो मैंने एक गिफ्ट शॉप पर काम करना शुरू किया। वहां मैंने दो से चार महीने तक काम किया। लेकिन मुझे याद है कि मेरी पहली ढंग की नौकरी बर्तनों की दुकान पर थी।’

पढ़ना चाहते थे मुनव्वर

मुनव्वर फारुकी ने माना कि वह आगे पढ़ना चाहते थे, लेकिन जिंदगी के हालात ऐसे थे कि उन्हें छठी क्लास के बाद अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। उन्होंने बताया कि वह क्लास के टॉप स्टूडेंट्स में शामिल थे और अक्सर पहले नंबर पर आते थे। हालांकि पढ़ाई जारी न रख पाने का उन्हें कभी बहुत ज्यादा अफसोस नहीं हुआ।

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उन्होंने कहा, ‘मैं पढ़ना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मैंने छठी क्लास तक पढ़ाई की। मैं अपनी क्लास के सबसे अच्छे स्टूडेंट्स में से एक था। मैं हमेशा फर्स्ट आता था। लेकिन पढ़ाई आगे जारी न रख पाने का मुझे कभी बहुत ज्यादा दुख नहीं हुआ। क्योंकि आज पीछे मुड़कर देखता हूं, तो समझ आता है कि मुझे काम करना कितना पसंद है। मुझे काम करना इतना अच्छा लगता है कि मैं हर दिन काम कर सकता हूं। मुझे छुट्टियां लेना पसंद नहीं है। मुझे काम करने, पैसे कमाने और मेहनत करने में मजा आता है। मैं इससे कभी नहीं थकता। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि हर कोई उतनी ही मेहनत करता है जितनी मैं करता हूं।’

मुनव्वर ने झेली मुश्किलें

मुनव्वर फारुकी अपनी मां के निधन के बाद टीनएज में गुजरात के जूनागढ़ से मुंबई आ गए थे। परिवार की आर्थिक मदद करने और खुद का खर्च उठाने के लिए उन्होंने कई छोटे-मोटे काम किए। इसके बाद उन्होंने कॉमेडी की दुनिया में अपनी पहचान बनानी शुरू की। स्टैंडअप परफॉरमेंस और डिजिटल कंटेंट के जरिए धीरे-धीरे उनका करियर आगे बढ़ा और वह घर-घर में पहचाने जाने लगे।

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आज हैं टीवी का पहचाना चेहरा

साल 2022 में ‘लॉक अप’ जीतने के बाद मुनव्वर को काफी लोकप्रियता मिली। इसके बाद जनवरी 2024 में उन्होंने ‘बिग बॉस 17’ की ट्रॉफी अपने नाम की। वह ‘द ट्रेटर्स इंडिया 2’ में भी हिस्सा ले चुके हैं। इन दिनों मुनव्वर फारुकी, रियलिटी शो ‘पति, पत्नी और पंगा’ के सीजन 2 को होस्ट कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनाली बेंद्रे इसमें उनकी साथी होस्ट हैं।