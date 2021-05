Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah शो की बबीता जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं। कथित जातिवादी टिप्पणी करने को लेकर अभिनेत्री मुनमुन दत्ता के खिलाफ मुंबई पुलिस ने एफआईआर दर्ज़ की है। हाल ही में मुनमुन दत्ता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वो कथित तौर पर जातिवादी टिप्पणी करती दिखी थीं। इस वीडियो पर काफी विवाद हुआ और लोग उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगे थे।

दरअसल मुनमुन दत्ता ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया था जिसके एक हिस्से में वो अपनी मेकअप से जुड़ी बातें करती नज़र आईं थीं। वो कह रही थीं कि अपने फैंस से यूट्यूब के जरिए जुड़ने वाली हैं और इसी वजह से वो अच्छा दिखना चाहती हैं। मुनमुन ने इसी दौरान एक जाति विशेष का नाम लेकर कहा था कि वो वैसा तो बिल्कुल नहीं दिखना चाहतीं।

हालांकि जब विवाद बढ़ा तो मुनमुन ने यह कहते हुए माफी मांग ली थी कि उन्हें इस शब्द का मतलब नहीं पता था। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर माफीनामा पोस्ट किया था जिसमें लिखा था, ‘जिस वीडियो को मैंने पोस्ट किया उसमें इस्तेमाल किए गए एक शब्द का गलत अर्थ लगाया गया है। यह अपमान, धमकी या किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने के इरादे से कभी नहीं कहा गया था।’

FIR registered against TV actor Munmun Dutta for posting a video with a casteist slur on social media: Mumbai Police#Maharashtra

