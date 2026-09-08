भोजपुरी सिंगर और मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी इन दिनों ‘बिग बॉस 20’ में नजर आ रही हैं। बेटी रीति को शो के मंच पर छोड़ने के लिए मनोज खुद बिग बॉस में आए थे। यहां उन्होंने ‘बिग बॉस’ में बिताए अपने दिनों को याद किया।

साथ ही होस्ट सलमान खान के साथ मस्ती भी की थी। अब रीति तिवारी को जानने का मौका दर्शकों को मिल रहा है। रीति ने अपनी निजी जिंदगी, रिश्तों और प्यार को देखने के नजरिए पर बात की है।

बिग बज से बातचीत में रीति तिवारी ने बताया कि माता-पिता के तलाक का उनपर गहरा असर हुआ है। रीति ने ये भी बताया कि उनकी मां ने उन्हें अकेले पाला है। रीति कहती हैं कि जिंदगी के इस पड़ाव पर वो रिश्तों के बजाए करियर बनाने पर फोकस कर रही हैं। वो आर्थिक रूप से आजाद बनना चाहती हैं ताकि अपनी मां को सपोर्ट कर सकें।

क्यों नहीं है रीति का बॉयफ्रेंड?

रीति तिवारी ने बताया कि फिलहाल उनका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। इसकी वजह पर बात करते हुए उन्होंने कहा, ‘मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, क्योंकि मैंने अपने पेरेंट्स को अलग होते देखा है। मेरी मां एक सिंगल मदर हैं और मैंने उन्हें स्ट्रगल करते देखा है।’

उन्होंने आगे बताया कि मां के मुश्किल सफर ने उन्हें आर्थिक रूप से आजाद होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, ‘मैं बस पैसे कमाना चाहती हूं और आजाद बनना चाहती हूं।’

इसके अलावा उन्होंने बताया कि पहले प्यार में पड़ने के बाद उनका एक्सपीरिएंस कैसा रहा था। रीति ने बताया कि उनके मन में किसी के फीलिंग्स थीं, जो उनका बेस्ट फ्रेंड भी था। वो बोलीं, ‘मैं अपने बेस्ट फ्रेंड से इतना प्यार करती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे अपने करियर और खुद पर फोकस करने की जरूरत है।’

इस पूरी बातचीत के जरिए रीति तिवारी की पर्सनल लाइफ और स्ट्रगल के बारे में जानने का मौका फैंस को मिला। मनोज तिवारी भले ही बिहार के जाने-माने गायक हैं, मगर उनकी निजी जिंदगी हमेशा से ही लाइमलाइट से दूर रही है। ऐसे में रीति का अपनी जिंदगी, करियर और रिश्तों पर बात करना चाहनेवालों के लिए बहुत बड़ी बात है।