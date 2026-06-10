टीवी की दुनिया में कई किरदार आए और गए, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो समय के साथ यादों का हिस्सा बन जाते हैं। 1980 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित ‘मालगुडी डेज’ का एक ऐसा ही किरदार था ‘स्वामी’। स्कूल से भागने के बहाने ढूंढने वाला, दोस्तों के साथ शरारतें करने वाला और छोटी-छोटी बातों में खुश हो जाने वाला यह मासूम लड़का देखते ही देखते पूरे देश के बच्चों का दोस्त बन गया।

आज, करीब 40 साल बाद भी स्वामी सिर्फ एक टीवी किरदार नहीं, बल्कि भारतीय बचपन की सबसे खूबसूरत यादों में से एक माना जाता है। इस किरदार को जीवंत किया था मास्टर मंजूनाथ नायक ने, जिन्होंने अपने मासूम अभिनय से भारतीय टेलीविजन के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ दी।

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जब टीवी पर आया बचपन का सबसे सच्चा चेहरा

1986 में दूरदर्शन पर प्रसारित ‘मालगुडी डेज’ प्रसिद्ध लेखक आर. के. नारायण की कहानियों और उपन्यासों पर आधारित था। इस सीरीज का निर्देशन मशहूर अभिनेता और फिल्मकार शंकर नाग ने किया था। यह धारावाहिक दक्षिण भारत के काल्पनिक कस्बे ‘मालगुडी’ में रहने वाले साधारण लोगों की कहानियां दिखाता था।

हालांकि इस सीरीज में कई यादगार किरदार थे, लेकिन सबसे ज्यादा लोकप्रियता मिली ‘डब्ल्यू. एस. स्वामीनाथन यानी स्वामी’ को। वह नौ साल का एक सामान्य लड़का था, जिसे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था। वह अक्सर पढ़ाई से बचने के बहाने खोजता, दोस्तों के साथ घूमता और हर दिन किसी न किसी नई मुसीबत में फंस जाता था। स्वामी कोई सुपरहीरो नहीं था। उसके पास कोई असाधारण शक्ति नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत यही थी कि वह बिल्कुल आम था। दर्शकों को उसमें अपना बचपन नजर आता था।

दोस्ती जो हर दौर के बच्चों को अपनी लगी

स्वामी की दुनिया उसके दोस्तों के बिना अधूरी थी। राजम, सोमू और मणि के साथ उसकी दोस्ती ने बच्चों को दोस्ती का असली मतलब सिखाया। कभी झगड़े, कभी मनमुटाव, कभी साथ खेलने की जिद और कभी बिछड़ने का दर्द—इन सब भावनाओं को इतनी सहजता से दिखाया गया कि दर्शक खुद को उस टोली का हिस्सा महसूस करने लगे।

आज भी सोशल मीडिया और ऑनलाइन समुदायों में लोग राजम और स्वामी की दोस्ती तथा उनके बिछड़ने वाले दृश्यों को याद करते हैं। कई दर्शकों के लिए यह टीवी पर दोस्ती की सबसे भावुक कहानियों में से एक रही है।

डर भी था लेकिन वही उसे असली बनाता था

स्वामी की सबसे बड़ी समस्या कोई खलनायक नहीं, बल्कि उसका अपना डर था। स्कूल का डर, हेडमास्टर का डर, परीक्षा का डर और सबसे बढ़कर पिता की डांट का डर। गिरीश कर्नाड ने स्वामी के पिता की भूमिका निभाई थी। उनका किरदार सख्त जरूर था, लेकिन उसके पीछे बेटे के लिए चिंता और प्यार भी था।

यही वजह थी कि घर के दृश्य इतने वास्तविक लगते थे। हर भारतीय परिवार का बच्चा कभी न कभी ऐसी स्थिति से गुजरा है, जब उसे होमवर्क न करने पर डांट पड़ी हो या रिपोर्ट कार्ड छिपाने का मन किया हो। स्वामी उन सभी भावनाओं का प्रतिनिधि बन गया।

मालगुडी सिर्फ एक जगह नहीं एक एहसास था

‘मालगुडी डेज’ की शूटिंग कर्नाटक के अगुम्बे इलाके में हुई थी, जिसे विशेष रूप से मालगुडी का रूप दिया गया था। पुराने मकान, संकरी गलियां, रेलवे स्टेशन, स्कूल और गांव का वातावरण, सब कुछ इतना वास्तविक था कि लोगों को लगता था जैसे मालगुडी सचमुच कहीं मौजूद है। दिलचस्प बात यह है कि बाद में उस लोकप्रियता के सम्मान में कर्नाटक के अरासालु रेलवे स्टेशन को ‘मालगुडी स्टेशन’ के रूप में पहचान मिलने लगी।

क्यों आज भी जिंदा है स्वामी?

आज के दौर में बच्चों के पास मोबाइल, वीडियो गेम और सोशल मीडिया है। लेकिन स्वामी के पास सिर्फ दोस्त थे, सपने थे और कल्पनाओं से भरी दुनिया थी। शायद यही वजह है कि पीढ़ियां बदल जाने के बावजूद स्वामी पुराना नहीं लगता। उसके डर आज भी बच्चों के डर हैं। उसकी दोस्ती आज भी दोस्ती जैसी लगती है। उसकी शरारतें आज भी मुस्कान ले आती हैं। सोशल मीडिया पर जब भी ‘मालगुडी डेज’ की कोई तस्वीर या वीडियो सामने आता है, तो लोग अपने बचपन की यादों में लौट जाते हैं।

एक किरदार जो समय से आगे निकल गया

भारतीय टेलीविजन ने कई लोकप्रिय किरदार दिए हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे हैं जो चार दशक बाद भी लोगों की यादों में उसी गर्मजोशी के साथ मौजूद हों। स्वामी उन्हीं चुनिंदा किरदारों में शामिल है। वह सिर्फ ‘मालगुडी डेज’ का नायक नहीं था, बल्कि भारतीय बचपन का चेहरा था।

उसकी आंखों में सपने थे, दिल में डर था, दोस्तों के लिए प्यार था और जीवन के प्रति वही उत्सुकता थी, जो हर बच्चे में होती है। इसलिए 40 साल बाद भी जब ‘मालगुडी डेज’ का नाम लिया जाता है, तो सबसे पहले एक मासूम चेहरा याद आता है स्वामी का। वह बच्चा जिसने न सिर्फ मालगुडी पर, बल्कि लाखों भारतीयों के दिलों पर हमेशा के लिए राज कर लिया।

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