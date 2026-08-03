ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स का सबसे चर्चित शो ‘लॉक अप: सच या सजा’ का फिनाले जल्द आने वाला है और ऐसे में दर्शक यह जानने के लिए बेहद उत्साहित हैं कि आखिर कौन इस शो का खिताब अपने नाम करेगा। इससे पहले यह जरूर सामने आ गया है कि ‘ये रिश्ता क्या कहलाता’ है फेम हर्षद चोपड़ा शो के पहले फाइनलिस्ट बन गए हैं।

वहीं कंटेंट क्रिएटर श्रेया कालरा को टास्क में एडवांटेज मिला और मॉडल व कंटेंट क्रिएटर योगेश रावत ने 10 लाख रुपये लेकर फाइनलिस्ट बनने का मौका छोड़ दिया। हर्षद के इस फैसले से शिवांगी जोशी काफी नाराज हो गईं।

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टॉप 8 कंटेस्टेंट बने ये सितारे

‘लॉक अप: सच या सजा’ का फिनाले वीक रविवार को शुरू हुआ, जिसमें राम कपूर, शिवांगी जोशी, हर्षद, श्रेया, शिल्पा शिंदे, योगेश, वरुण यादव और आकांक्षा चमोला टॉप 8 कंटेस्टेंट बनकर उभरे। जैसे-जैसे गेम आगे बढ़ा, कंटेस्टेंट्स को एक टास्क के दौरान आपस में ही पहले फाइनलिस्ट को चुनना था।

शो की शुरुआत होस्ट रितेश देशमुख ने सभी के लिए एक घंटे की दावत रखते हुए की, लेकिन इस खाने की एक कीमत भी थी। सभी को तय करना था कि आखिर कौन पहला फाइनलिस्ट बनेगा। इसके लिए कंटेस्टेंट्स को एक-दूसरे को मनाकर टेबल छोड़ने के लिए कहना था, ताकि आखिर में सिर्फ एक ही खिलाड़ी बच सके। इसी दौरान रितेश बीच-बीच में नए सरप्राइज डिश भी लाते रहे।

एडवांटेज लेकर बाहर हुईं श्रेया कालरा

सबसे पहले श्रेया कालरा टेबल छोड़कर एडवांटेज लेकर बाहर हुईं। बाकी सात लोग किसी एक नाम पर सहमत नहीं हुए, तो राम कपूर भी बाहर हो गए। इसके बाद योगेश रावत ने 10 लाख रुपये लेकर फाइनलिस्ट बनने का मौका छोड़ दिया। फिर वरुण यादव और शिल्पा शिंदे भी बाहर हो गए। आखिर में आकांक्षा चमोला, शिवांगी जोशी और हर्षद चोपड़ा बचे।

जब होस्ट रितेश ने घोषणा की कि समय खत्म होने पर उन्हें एक कंटेस्टेंट को बाहर करना होगा, तो हर्षद ने आकांक्षा को बाहर जाने के लिए मना लिया। वह इस शर्त पर गईं कि हर्षद उनकी जगह लेंगे और शिवांगी को वह जगह नहीं देंगे। फिर आखिर में शिवांगी भी अपनी जगह से नहीं हटीं। तब हर्षद ने कहा कि उन्होंने पिछला टास्क जानबूझकर हारा था ताकि शिवांगी जीत सकें। हर्षद ने कहा कि अब वह अपने लिए खेलना चाहते हैं। एक्टर ने माना कि अब तक उन्होंने अपना पूरा दम नहीं दिखाया और सभी को साबित करना चाहते हैं कि वह सिर्फ अपने लिए खेल रहे हैं।

हर्षद की बात से नाराज हुईं शिवांगी

इससे पहले हर्षद यह बात मानने से इनकार करते रहे थे कि उन्होंने पिछला टास्क जानबूझकर हारा था। उनकी यह बात सुनकर शिवांगी नाराज हो गईं और इसे पहले से बनाई गई रणनीति बताया। अभिनेत्री ने इसे गलत कहा और टेबल छोड़कर चली गईं। इसके बाद हर्षद शो के पहले फाइनलिस्ट बन गए।

क्या शो से बाहर हो जाएंगी शिवांगी?

हाल ही में शो का एक प्रोमो देखने को मिला, जिसमें श्रेया कालरा अपने एडवांटेज का इस्तेमाल करते हुए शिवांगी जोशी का नाम लेती हैं, जिसे वह बाहर करना चाहती हैं। हालांकि ऑनलाइन रिपोर्ट्स के मुताबिक, आने वाले एपिसोड में एक बड़ा ट्विस्ट आएगा और शिवांगी शो में बनी रहेंगी। बता दें कि ‘लॉक अप: सच या सजा’ का फिनाले 5 अगस्त को होने वाला है, जिसे रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर देखा जा सकता है।

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