रियलिटी शो ‘लॉक अप सच या सजा’ में हाल ही में एक बड़ा विवाद देखने को मिला। अभिनेता धीरज धूपर को होस्ट रितेश देशमुख ने चेतावनी देते हुए बताया कि उनके परिवार की तरफ से शो के नियम तोड़ने की कोशिश की गई थी। धीरज तक कई बार चिट्स पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन ‘लॉक अप’ की टीम ने पकड़ लिया। अब मंगलवार को धीरज की पत्नी विन्नी अरोड़ा ने इसकी जिम्मेदारी ली। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर कई वीडियो पोस्ट करके बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया।

विन्नी ने बताया क्यों भेजीं चिट्स

विन्नी ने सबसे पहले बताया कि उनके बेटे जैन को धीरज से मिलाने क्यों ले जाया गया था। उन्होंने वीडियो में कहा, “जो लोग हमें प्यार और सपोर्ट करते हैं, यह स्टोरी उनके लिए है। कई दिनों से जैन की तबीयत ठीक नहीं थी। जब से धीरज लॉक अप की शूटिंग के लिए गए हैं, जैन रात में उठकर अपने पापा को याद करता है। उसे बुखार आ जाता था, वह ठीक से खा और सो भी नहीं रहा था।”

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विन्नी ने आगे कहा, “जैसा कि रितेश जी ने शो में बताया, इंसानियत के आधार पर धीरज को उनके बेटे से मिलने की अनुमति दी गई थी। यह ज्यादा जैन के लिए था। इतने छोटे बच्चे को समझाना आसान नहीं होता। जब धीरज शो में जाने वाले थे, तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने लगभग शो छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन हम मेकर्स को निराश नहीं करना चाहते थे।

जब भी मैं एपिसोड देखती थी, मुझे लगता था कि वह ठीक नहीं हैं। उनकी आंखें सूजी हुई लगती थीं। मैं समझ सकती हूं कि वह खुश हैं, दुखी हैं या बीमार हैं। इसी बीच जैन भी बीमार हो गया, इसलिए सब संभालना मुश्किल हो गया।”

गेम में थोड़ा और एक्टिव रहने के लिए कहा

विन्नी ने वीडियो में अपनी बात जारी रखते हुए कहा, “जब मैं जैन को धीरज से मिलाने ले गई, तब जरूरी सामान के साथ मैंने एक चिट्ठी रख दी। उसमें सिर्फ इतना पूछा था कि वह ठीक हैं या नहीं और अगर ठीक हैं तो कोई संकेत दें।

मैंने उन्हें गेम में थोड़ा और एक्टिव रहने के लिए भी कहा था। उसमें कोई बाहरी जानकारी या रणनीति नहीं थी। यह सिर्फ एक पत्नी और मां की चिंता थी। अगर मेरे बस में होता, तो मैं लॉक अप में घुस जाती। धीरज इस तरह के जहरीले माहौल के आदी नहीं हैं।”

अभिनेता की पत्नी ने आगे कहा, “मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वह जीतते हैं या हारते हैं। मेरे लिए वह पहले ही विजेता हैं, क्योंकि वह सम्मान के साथ खेल रहे हैं। मीडिया कई बार बातों को बढ़ा-चढ़ाकर दिखाती है। मेकर्स भी समझ गए थे कि मैंने यह चिंता की वजह से किया था, इसलिए उन्होंने सिर्फ चेतावनी दी। धीरज की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने चीटिंग करने की कोशिश नहीं की। यह मेरी भावनात्मक गलती थी।”

चेतावनी मिलने के बाद क्या बोले धीरज

जब रितेश देशमुख ने धीरज को इसके बारे में बताया और उन्हें चेतावनी दी कि अगर फिर ऐसा हुआ तो उन्हें कड़ा कदम उठाना होगा। इसके बाद धीरज ने कहा, “जो भी यह कर रहा है, कृपया दोबारा ऐसा मत कीजिए। मैं अपना गेम खुद खेल रहा हूं और मुझे किसी बाहरी मदद की जरूरत नहीं है। इस तरह का सपोर्ट मत दीजिए। कृपया ऐसा दोबारा न करें।”

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