Movie On TV Sat/Sun: फिल्में देखना किसे नहीं पसंद होता है, फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने के लिए तो लोगों में प्रतिस्पर्धा होती है। इस हफ्ते ऐनिमेटेड फिल्म ‘The Lion King’ सिनेमाघरों में दस्तक देगी पर वैसे लोग जो किसी कारण से वीकेंड में यह फिल्म लहीं देख पाएंगे उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप छोटे पर्दे पर आने वाली फिल्मों का लुत्फ उठा सकते हैं। अलग-अलग शैली की फिल्में पसंद करने वाले लोगों को इस वीकेंड टीवी पर देखने के लिए कई विकल्प मिल जाएंगे। शाहरुख खान से लेकर सलमान खान तक, इस वीकेंड लगभग हर बड़े फिल्मी कलाकारों की फिल्में प्रसारित होंगी।

कॉमेडी फिल्में देखने वाले लोगों के लिए यह वीकेंड किसी तोहफे से कम नहीं है। पार्टनर, हे बेबी और रेडी जैसी बेहतरीन फिल्में आप छोटे पर्दे पर देख सकते हैं। इसके अलावा, रोमांटिक फिल्मों में आप एंड पिक्चर्स पर हमको तुमसे प्यार है के अलावा जी सिनेमा पर रमैय्या वस्तावैया का आनंद उठा सकते हैं। सलमान खान के फैंस उनकी फिल्म क्योंकि: इट्स फेट जी बॉलीवुड पर दोपहर 3 बजे से देख सकते हैं।

बच्चों के साथ अगर समय बिताना चाहते हैं तो उनकी पसंदीदा फिल्म दिखाने से बेहतर और क्या हो सकता है। शनिवार सुबह 10 बजे बजे से स्टार गोल्ड पर प्रसारित की जाएगी अवेंजर्स: इन्फिनिटी वार जिसे आप अपने बच्चों के साथ बैठकर देख सकते हैं। ऐक्शन फिल्में देखने वाले लोग शनिवार को मूवीज ओके पर एमसीए: मिडिल क्लास अब्बई और स्टार गोल्ड पर बागी 2 देख सकते हैं। इसके अलावा वीकेंड पर छोटे पर्दे पर आने वाली कुछ चर्चित फिल्मों की सूची हम आपको यहां बता रहे हैं।

शनिवार- (Movie on TV this Saturday)

1. एंड पिक्चर्स-

गुड बॉय बैड बॉय- 09:00 AM

बादशाह- 05:00 PM

धमाल- 08:00 PM

2. जी सिनेमा-

हे बेबी- 10:00 AM

रमैय्या वस्तावैया- 01:00 PM

आई- 04:00 PM

3. जी बॉलीवुड-

पार्टनर- 09:00 AM

जुदाई- 12:00 PM

राजा हिंदुस्तानी- 09:00 PM

4. स्टार गोल्ड-

अवेंजर्स: इन्फिनिटी वार- 09:00 AM

बागी- 12:00 PM

इंटेलिजेंट- 10:00 PM

5. मूवीज ओके-

रेडी- 11:00 AM

घरवाली बाहरवाली- 02:00 PM

दृश्यम- 05:00 PM

रविवार- (Movie on TV this Sunday)

1. एंड पिक्चर्स-

वेलकम बैक- 02:00 PM

रईस- 05:00 PM

केदारनाथ- 8:00 PM

2. जी सिनेमा-

भागमभाग- 09:00 AM

2.0- 12:00 PM

फुकरे रिटर्न्स- 03:00 PM

3. जी बॉलीवुड-

तेरे नाम- 12:00 PM

कूली- 03:00 PM

वांटेड- 09:00 PM

4. स्टार गोल्ड-

स्त्री- 09:00 AM

जंगली- 12:00 PM

जुड़वा2- 02:00 PM

5. मूवीज ओके-

द गाजी अटैक- 09:00 AM

हाउसफुल 3- 02:00 PM

नायक: द रियल हीरो- 05:00 PM

