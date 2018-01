Bigg Boss 11 Eviction: ग्रैंड फिनाले से पहले ‘घर से बेघर’ हुआ ये कंटेस्टेंट!

बिग बॉस के घर में एक के बाद एक कंटेस्टेंट्स की संख्या कम हो रही है। वहीं शो अपने अंतिम चरण तक पहुंचने वाला है। पिछले हफ्ते लव त्यागी शो से बाहर हो गए थे। वहीं इस बार घर से बेघर होने की किसकी बारी है, इस तरफ सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। दर्शक अंदाजा लगा रहे हैं कि घर में इस बार कौन सुरक्षित होगा और कौन विनर बनने की रेस से बाहर हो जाएगा। बिग बॉस के घर में इस वक्त पांच कंटेस्टेंट्स ही बचे हैं।

बिग बॉस शो के सीजन 11 को पूरा होने में अब मात्र 4 दिन बचे हैं। वहीं बिग बॉस घर में कंटेस्टेंट्स के सामने एक और नया ट्विस्ट लाने वाले हैं। विकास गुप्ता, हिना खान, शिल्पा शिंदे, आकाश ददलानी और पुनीश शर्मा। इस हफ्ते इन पाचों में से किसी एक घर सदस्य को घर से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। खबरों के अनुसार, घर के अंदर हफ्ते के बीच में ही घर से एक सद्सय बाहर हो जाएगा। बिग बॉस ने शो में कहा था कि अब ये हफ्ता शो का आखिरी हफ्ता है। वहीं ग्रैंड फिनाले में केवल 4 लोग ही जाने वाले हैं।

