View this post on Instagram

#dheeraj #dheerajdhoopar #dheerajshraddha #dheerajdhoopar_delivery_campaign_has_2million_followers #shradhaarya #dheshra #dheerajdhooparlovers #sarya12_love #shraddhadheeraj #sarya_my_love #sarya_my_love #sarya1l #sarya12 #shraddhadheeraj #shradhaarya #dheeraj #dheerajdhoopar #dheerajshraddha#dhoopikabirthdayaaya #dheerajdhoopar #dheerajdhoopar #dheerajshraddha #dheerajdhoopar #kundalibhagyateam #kundalibhagya #kundalibhagyafans #kundlibhagya #PreeRan #preeranforever #Preeran #PreeRan #kundalibhagya#kundlibhagya