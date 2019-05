View this post on Instagram

Sonunda ! Sonunda AbhiGya 20 Yıl Sonra Karşılaştı 💁‍♀️❤ Ama Orası Başlarına Yıkılıcak 😫 ▪▪▪ ▪▪▪ 《Love AbhiGya ❤ If You've Seen It From The Discovery, Follow It 🙏 @ abhigya_fc_ (4k)Closed Our Label #AbhiGya_Fc_ 》 ▪▪▪ 《AbhiGya Aşkı ❤ Keşfetten Gördüysen Takip Et🙏 @abhigya_fc_ (4k) Kapandı Etiketimiz : #AbhiGya_Fc_ 》 . . @itisriti @shabirahluwalia #KumkumBhagya #Abhi #Pragya #KKB #AbhiGya #Kiara #AbhiGyaRa #SritiJha #ShabirAhluwalia #KaurwakeeVasistha #Tombiş #Dörtgöz #HavalıKadın #HainKadın #Nikita #RockStar #SuperStar #Fuggi #Chasmish #LadyMogembo #CoolWoman #King #Alia #Tanu #Nikhil #KumkumBhagya1000