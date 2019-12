View this post on Instagram

Apne favourite singers se milne aayi hai Sapna, bataake hi jaayegi unko woh naya massage apna! Dekhiye Neha, Sonu aur Tony Kakkar ko #TheKapilSharmaShow mein, aaj raat 9:30 baje @kapilsharma @kikusharda @chandanprabhakar @krushna30 @bharti.laughterqueen @sumonachakravarti @banijayasia @archanapuransingh @nehakakkar @sonukakkarofficial @tonykakkar