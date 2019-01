‘धड़क’ को खराब फिल्म बताने पर केएल राहुल से करण जौहर ने लिया बदला! वायरल हुआ यह वीडियो

Koffee with Karan: करण जौहर के शो में पिछले दिनों हार्दिक पांड्या और केएल राहुल महिलाओं पर गलत टिप्पणी करने पर कॉन्ट्रोवर्सी में फंस गए थे। इस बीच दोनों क्रिकेटर्स का नाम खूब सुर्खियों में रहा। वहीं सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जो कि कॉफी विद करण के शो से ही है। शो में केएल राहुल ने करण के शो के सेट पर ही उनकी फिल्म के बारे में निगेटिव बोल दिया। ऐसे में करण जौहर ने भी केएल राहुल को रिएक्शन दिया।

दरअसल, कॉफी विद करण शो में पहुंचे केएल राहुल से करण ने पूछा कि उन्होंने हाल ही में ऐसी कौनसी फिल्म देखी है जो कि ओवररेटेड थी? ऐसे में राहुल ने बिना सोचे समझे फिल्म ‘धड़क’ का नाम ले लिया। राहुल नहीं जानते थे कि करण जौहर ही फिल्म धड़क के मेकर हैं। ऐसे में राहुल ने फ्लो में धड़क का नाम लेते हुए कहा कि ये फिल्म उन्हे ओवर रेटेड लगी। वहीं करण ने उन्हे श्योर करते हुए फिर पूछा कि ‘अच्छा, धड़क?’ वहीं राहुल ने कहा- हां धड़क। इसके बाद करणजौहर ने बताया कि वह मेरी फिल्म है और इसके बाद करण हंसते रहते हैं। देखें वीडियो:-

I actually would not like to talk about them but this is way too funny to not be shared the moment of destruction. pic.twitter.com/fSyzbIyd5W

— saumya. (@dilsevirat18) January 15, 2019