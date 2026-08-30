रोहित शेट्टी होस्टेड शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में सेलिब्रिटीज से करवाए जा रहे खतरनाक स्टंट्स को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। शो के लेटेस्ट एपिसोड में होस्ट रोहित शेट्टी ने इस हफ्ते के लिए ‘फिल्मी ब्लॉकबस्टर’ थीम वाले स्टंट्स का ऐलान किया। पहला स्टंट तो ठीक से हो गया, लेकिन दूसरे स्टंट के दौरान हर्ष गुजराल, जैस्मिन भसीन और शगुन शर्मा ने इसे करने से इनकार कर दिया। इससे रोहित शेट्टी काफी नाराज हो गए और तीनों को शो छोड़कर जाने तक के लिए कह दिया।

ऋत्विक ने किया स्टंट पूरा

इस हफ्ते ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ के दूसरे स्टंट में कंटेस्टेंट्स को छह मंजिल जितनी ऊंचाई पर एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जाना था। रस्सी का पुल टूटा हुआ था और उन्हें उस पर बिखरे कुछ लकड़ी के तख्तों का इस्तेमाल करके आगे बढ़ना था। हर्ष गुजराल, जैस्मीन भसीन, शगुन शर्मा और ऋत्विक धनजानी को यह स्टंट दिया गया था।

जहां हर्ष ने कोशिश करने से पहले ही स्टंट छोड़ दिया, वहीं जैस्मीन ने थोड़ी कोशिश की लेकिन फिर हार मान ली। शगुन भी घबरा गईं और उन्होंने भी स्टंट छोड़ दिया, जिससे ऋत्विक ही एकमात्र ऐसे कंटेस्टेंट बचे जिन्होंने स्टंट पूरा किया। इसके बाद रोहित शेट्टी कंटेस्टेंट्स पर बहुत नाराज हुए।

तीनों कंटेस्टेंट्स पर भड़के रोहित शेट्टी

इसके बाद रोहित शेट्टी तीनों पर काफी भड़क गए। जब शगुन ने अपनी बात समझाने की कोशिश की तो रोहित ने कहा, “बस बहुत हो गया, हम आधा सीजन पूरा कर चुके हैं। यह ‘खतरों के खिलाड़ी’ है। आप लोगों ने यह शो देखा है और आपको पता है कि इसमें क्या होता है। ऐसा नहीं है कि हम आपसे कोई नया काम करवा रहे हैं।

आप सभी जानते हैं कि यहां ऊंचाई और पानी से जुड़े स्टंट होंगे। अगर आपको तैरना नहीं आता है तो सीखकर आइए। मैं आप सभी से कह रहा हूं, हर्ष से भी। जैस्मिन, आप तीसरी बार इस शो में आई हैं। क्या आप ऐसे परफॉर्म करती हैं? मैं समझ सकता हूं कि एक इंसान स्टंट छोड़ दे, लेकिन तीन लोग एक स्टंट करने से मना कर दें… आप लोग खुद को क्या समझते हैं?”

इसके बाद रोहित ने आगे कहा, “क्या हम आपसे छठी मंजिल से कूदने के लिए कह रहे थे? आपके लिए हार्नेस था। जब एक कंटेस्टेंट यह स्टंट कर सकता है तो बाकी क्यों नहीं? शगुन को वापस इंडिया भेज दो। अगर ये लोग स्टंट नहीं कर सकते तो इन्हें वापस भेज दो। आखिर हम इन्हें कितनी छूट दें? ऑडियंस भी हमसे सवाल करेगी कि हम आप लोगों के साथ क्या कर रहे हैं और आपको इतनी छूट क्यों दे रहे हैं? अगर ऋत्विक यह स्टंट कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि यह संभव है। तुम तीनों को फियर फंदा मिलेगा।”

रोहित शेट्टी ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, “इसके बाद अगर आप लोग कोई स्टंट नहीं करना चाहते हैं, तो प्लीज़ शो छोड़ दें। सीधे बाहर निकलें, अपना सूटकेस उठाएं और भारत वापस चले जाएं। अगर आप कोई स्टंट पूरा नहीं कर पाते या उसे बीच में ही छोड़ देते हैं, तो ठीक ह, लेकिन कम से कम कोशिश तो करें। हमारी मेहनत भी बेकार चली जाती है।”

बाद में दर्शकों को एक मैसेज देते हुए रोहित ने कहा, “मुझे उम्मीद है कि कंटेस्टेंट्स को अब यह साफ हो गया होगा कि मैं इस शो इसके स्टंट्स और दर्शकों को बहुत गंभीरता से लेता हूं।”