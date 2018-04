Khichdi season 3 review: क्या इस बार दर्शकों को पसंद आया ‘खिचड़ी’ का स्वाद

डायरेक्टर आतिश कपाड़िया द्वारा एक बार फिर से टेलीविजन पर इंडियन फैमिलीज के लिए स्वादिष्ट ‘खिचड़ी’ परोसी गई है। इस शो के डायरेक्टर जेडी मजीठिया हैं। हंसी के फुहरों से भरे शो ‘खिचड़ी’ टीवी की दुनिया में पहली बार साल 2002 में प्रसारित हुआ था। यह मजेदार शो दर्शकों को बहुत पसंद आया। इसके चलते शो जल्दी ही पॉपुलर हो गया। इसी के साथ ही ‘खिचड़ी’ के सारे कैरेक्टर्स भी दर्शकों के फेवरेट बन गए। ऑडियंस की डिमांड पर शो को दोबारा चलाया गया लेकिन ‘इंस्टेंट खिचड़ी’ के नाम से ।

ये शो इस बार स्टार प्लस के सिस्टर चैनल स्टार वन पर प्रसारित किया जाता था। इसी शो को फिल्म का भी रूप दिया गया और बड़े पर्देपर उतारा गया- Khichdi: The Movie। वहीं अब एक बार फिर से टीवी पर ‘खिचड़ी’ की वापसी हुई है। 14 अप्रैल 2018 से शो के तीसरे सीजन को रात 8 बजे से स्टार प्लस पर प्रसारित किया गया। इस शो के कमबैक का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार था। इसके चलते शो को दर्शकों का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है।

इस शो की एक फैन लिखती है, ‘मैं आपको बता नहीं सकती कि ‘खिचड़ी’ का मैं कितनी बेसब्री से इंतजार कर रही थी। टोटली क्रेजी शो वेलकम बैक ‘खिचड़ी’ @starplus’

I can’t tell you how badly I have wished for Khichdi to return to TV. Super hilarious and totally crazy, welcome back #Khichdi 🙂 @StarPlus

तो कुछ लोग इस शो से कपिल शर्मा के कॉमेडी प्लस गेम शो की तुलना करते नजर आए। एक यूजर ने लिखा, ‘कपिल शर्मा के शो से कई गुना बेहतर, शुक्र है इस शो ने वापसी की।’

It is far better than Kapil!! Thank God it's back!! #Khichdi

तो किसी ने शो में प्रफुल और हंसा की कॉमिक जोड़ी को खूब याद किया और उनकी वापसी के लिए शुक्रिया अदा किया। एक यूजर ने ट्वीट कर लिखा, ‘हम हंसा की वापसी के इंतजार में थे। हम देखना चाहते हैं कि हंसा जैंन्स बाथरूम में चली जाती हैं क्योंकि वह लेडीज बाथरूम में नहीं जा पाते।’

Yo #Khichdi is so lit man! I finally find myself watching something on TV. My Saturdays and Sundays are set now.

Thank you @StarPlus for bringing it back.

— . (@vibhatweedy) April 14, 2018