Khatron Ke Khiladi 9: खतरों के खिलाड़ी के नए सीजन में भारती सिंह, हर्ष लिंबाचिया, श्रीसंत, अविका गौर, शमिता जैसे नामी सेलेब्स दिखाई दे रहे हैं। सभी अर्जनटीना में एक्शन मास्टर रोहित शेट्टी के होस्टेड शो खतरों के खिलाड़ी में खतरों से लड़ते-भिड़ते दिख रहे हैं। वहीं शो में कंटेस्टेंट बनकर पहुंचे विकास गुप्ता रोहित शेट्टी द्वारा दिए गए एक टास्क को न करने के बहाने बनाते दिखाई दिए। ऐसे में रोहित शेट्टी विकास से बहुत नाराज हो गए। रोहित ने इस बीच विकास को सभी के सामने डांटना शुरू कर दिया।

रोहित ने विकास को कहा- ‘विकास स्टंट कंप्लीट करना पड़ेगा। ये ड्रामेबाजी वाला फॉर्मेट है ही नहीं। ये शो बाकी शोज से बहुत अलग है। ड्रामा नहीं चलता इधर, सिर्फ प्योर स्टंट। अगली बार अगर ऐसा नाटक किया तो निकाल दूंगा शो से। …और मेरे को कोई भी नहीं रोक पाएगा।’ रोहित का विकास पर ऐसा रिएक्शन बहुत ही गंभीर माहौल बना देता है। ऐसे में बाकी सारे खिलाड़ियों की बोलती बंद नजर आती है। श्रीसंत भी रोहित को बोलते हुए देख सन्न खड़े रह जाते हैं। देखें ये वीडियो:-

