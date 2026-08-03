रोहित शेट्टी होस्टेड स्टंट बेस्ड शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ शुरू हो गया है और इस बार शो में पहले से ज्यादा खतरनाक स्टंट देखने को मिल रहे हैं। पहले ही दिन रुबीना दिलैक एक टास्क के बाद मेडिकल इमरजेंसी का शिकार हो गई थीं, जबकि शगुन शर्मा की तबीयत भी बिगड़ गई थी। वहीं, दूसरे दिन का स्टंट इतना मुश्किल था कि गौरव खन्ना बुरी तरह घायल हो गए।

दरअसल, एक टास्क में गौरव खन्ना, विशाल आदित्य सिंह, शगुन शर्मा और करण वाही को अपनी पीठ करके खड़ा होना था। उनके ऊपर रबर की गोलियां (पैलेट गन) चलाई जा रही थीं और उन्हें दर्द सहते हुए वहीं खड़े रहना था। इस टास्क में चारों घायल हो गए। बाद में गौरव ने सोशल मीडिया पर अपने शरीर पर पड़े निशानों का वीडियो भी शेयर किया।

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‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में घायल हुए कंटेस्टेंट्स

शो के नए एपिसोड में रोहित शेट्टी ने ‘फियर फंडा’ का ऐलान किया, जो खतरे में आए कंटेस्टेंट्स को दिया जाता है। इसके बाद दोनों टीमों को अपने-अपने दो सदस्य चुनने थे, जो एलिमिनेशन स्टंट करेंगे। नई टीम से गौरव खन्ना और शगुन शर्मा चुने गए, जबकि पुरानी टीम से करण वाही और विशाल आदित्य सिंह ने यह चुनौती स्वीकार की।

इसे बाद रोहित शेट्टी ने बताया कि चारों को लाइन में खड़े होकर अपनी पीठ शूटर की तरफ करनी होगी। फिर उन पर रबर की गोलियां चलाई जाएंगी। होस्ट ने बताया, “जब तक पहले दो खिलाड़ी टास्क छोड़ नहीं देते, तब तक फायरिंग जारी रहेगी, चाहे पूरा दिन ही क्यों न लग जाए।”

शगुन और गौरव ने छोड़ा टास्क

टास्क शुरू होने से पहले गौरव खन्ना ने कहा, “पीठ पर लगने वाली ये गोलियां बहुत दर्द देंगी। लेकिन अगर ‘केकेके’ में आए हैं तो खतरे का सामना करना ही होगा।” वहीं करण वाही ने कहा, “यह बिल्कुल नया अनुभव है। अच्छी बात यह है कि हमें स्पाइन प्रोटेक्टर दिया गया है।”

टास्क के दौरान दर्द सहना मुश्किल हो गया और आखिर में शगुन शर्मा और गौरव खन्ना ने टास्क छोड़ दिया। बाद में गौरव ने अपने जख्मों की झलक दिखाते हुए लिखा, “ओरी, यह वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद। टीवी पर इसे देखकर भी दर्द महसूस हो रहा था। यह अब तक का सबसे दर्दनाक अनुभव था। हम चारों इस दौर से गुजरे और आज भी शरीर पर ये निशान हैं।”

टास्क के दौरान शगुन शर्मा दर्द से रोने लगीं। जैस्मिन भसीन ने उनका साथ देते हुए कहा, “उस बेचारी लड़की से यह कहना कि वह बच्चों जैसा बर्ताव कर रही है, गलत है। वह खुद को साबित करने के लिए हार नहीं मान रही है। यह दर्द का ऑक्शन है; वह हार मान सकती है।”

फिर जैस्मिन ने शगुन से भी कहा, “हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ऐसा मत करो कि यहां से सीधे अस्पताल जाना पड़े। अगर ज्यादा चोट लग गई तो आगे के टास्क भी नहीं कर पाओगी। तुम बहुत मजबूत हो, लेकिन खुद को साबित करने के लिए खुद को चोट मत पहुंचाओ।”

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