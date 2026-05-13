Khatron Ke Khiladi 15 Rithvik Dhanjani: ‘पवित्र रिश्ता’ में नजर आ चुके टीवी के जाने-माने सितारे रित्विक धनजानी जल्द स्टंट बेस्ड शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में नजर आने वाले हैं। इस शो को हर बार की तरह निर्देशक रोहित शेट्टी होस्ट करते हुए दिखाई देने वाले हैं। बता दें कि यह तीसरा मौका होगा जब रित्विक इस शो का हिस्सा बनेंगे। इससे पहले वह 2017 में ‘खतरों के खिलाड़ी 8’ में दिखाई दिए थे।

उस समय रित्विक सातवें स्थान पर रहे थे। फिर साल 2020 में रित्विक ने ‘खतरों के खिलाड़ी– मेड इन इंडिया’ में भी हिस्सा लिया था, जहां वे नौवें स्थान पर बाहर हो गए थे। अब 2026 में वह फिर इस शो का हिस्सा बन रहे हैं। ऐसे में उन्होंने हाल ही में स्क्रीन से बात करते हुए इस शो को लेकर काफी कुछ शेयर किया। साथ ही उनकी लाइफ का सबसे बड़ा डर क्या है, इसका भी खुलासा किया।

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क्या बोले रित्विक धनजानी

रित्विक धनजानी ने इंटरव्यू में कहा, “मुझे यह फॉर्मेट बहुत पसंद है। यह आपकी जिंदगी के सबसे बेहतरीन अनुभवों में से एक है। मैं हर एक्टर से कहता हूं कि अगर उन्हें अपनी जिंदगी में एक बार भी ‘खतरों के खिलाड़ी’ करने का मौका मिले, तो उसे बिल्कुल न छोड़ें। मुझे बहुत खुशनसीबी महसूस होती है कि मुझे यह मौका तीन बार मिला है।”

रित्विक ने आगे कहा, “ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनसे मुझे डर लगता है। ऊंचाई पर मेरे पैर कांपने लगते हैं। मुझे फ़्री फॉल पसंद नहीं है। मुझे गैस चैंबर वाले स्टंट पसंद नहीं हैं। करण ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि… अगर आप मुझे जिंदगी में किसी भी मुश्किल हालात में डाल दें, तो मैं उससे निकल आऊंगा। मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। इस दुनिया में ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं न कर सकूं, मैं इसी सोच के साथ जीता हूं।”

रित्विक ने बताया अपना सबसे बड़ा डर

रित्विक ने अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डर के बारे में बात करते हुए बताया, “ऐसे तो कई डर हैं, लेकिन जो चीज मुझे सबसे ज्यादा डराती है, वह है मेरा दिल टूटने का डर। यह मेरे सबसे बड़े डरों में से एक है और मैं रोजाना इसका सामना कर रहा हूं। यह बहुत मुश्किल है और मैं सच में इससे बहुत डरता हूं।”

रित्विक ने आगे कहा, “जिंदगी में मुझे इस बात पर बहुत गर्व नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूं। जिस तरह के वर्कस्पेस में हम हैं जिस दुनिया में हम हैं, जिस सोशल मीडिया से हम घिरे हुए हैं, उसकी वजह से एक खास तरह की इनसिक्योरिटी हर किसी की जिंदगी का हिस्सा बन ही जाती है। मेरे लिए यह सच स्वीकार करना ही सही है कि हां, यह मुझे डराती है। कभी-कभी मैं छोटी-छोटी बातों को लेकर इनसिक्योर हो जाता हूं। ज्यादातर ये पर्सनल इनसिक्योरिटीज होती हैं, काम से जुड़ी कभी नहीं।

काम के मामले में मैं कभी इनसिक्योर नहीं होता। पर्सनली, कुछ छोटी-छोटी बातें हैं जो मुझे डराती हैं, जैसे कि मेरा दिल टूटना। लेकिन फिर भी मैं उसे सबके सामने रखने की कोशिश करता हूं, इस उम्मीद में कि उसे सराहा जाएगा, न कि तोड़ा जाएगा। बस उसे सबके सामने रखने और फिर से कोशिश करने का यह काम ही कुछ ऐसा है जिस पर मुझे गर्व है। मैं इसमें कामयाब तो नहीं हुआ हूं, लेकिन मैं हर रोज कोशिश कर रहा हूं।”

ये सितारे भी ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में आएंगे नजर

‘खतरों के खिलाड़ी 15’ को रोहित शेट्टी होस्ट करेंगे। खबरों के मुताबिक, यह स्टंट-बेस्ड रियलिटी शो इस महीने के आखिर तक फ्लोर पर जाने के लिए तैयार है। यह शो कलर्स टीवी और जियो हॉटस्टार पर जून के बीच से हर शनिवार-रविवार रात 9 बजे प्रसारित होगा। शो के अन्य कंटेस्टेंट्स में अविका गौर, गौरव खन्ना, करण वाही, विशाल आदित्य सिंह, रूहानिका धवन, ऋत्विक धनजानी, फरहाना भट्ट, जैस्मिन भसीन, अविनाश मिश्रा, शगुन शर्मा, ओरी और हर्ष गुजराल शामिल हैं।

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