‘सेलिब्रिटी मास्टरशेफ’ और ‘बिग बॉस 19’ जीतने के बाद टीवी अभिनेता गौरव खन्ना अब तीसरे रियलिटी शो ‘खतरों के खिलाड़ी 15’ में शामिल होने वाले हैं। रोहित शेट्टी द्वारा होस्टेड इस स्टंट बेस्ड शो में जाने से पहले अब एक्टर ने स्क्रीन के साथ एक खास बातचीत में बताया कि उन्होंने यह शो सिर्फ खुद को परखने के लिए साइन किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने शो में आने वाली चुनौतियों के बारे में भी बात की है। चलिए आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कहा है।

क्या बोले गौरव खन्ना

गौरव खन्ना ने बताया कि उन्होंने पिछले दो रियलिटी शो जीतने के बाद इस स्टंट-बेस्ड रियलिटी शो में हिस्सा क्यों लिया। ‘अनुपमा’ अभिनेता ने कहा, “शो का फॉर्मेट चाहे जो भी हो, एक इंसान के तौर पर मेरा मानना ​​है कि मेरा पिछला शो मेरे मौजूदा शो से अलग होना चाहिए। पिछले 20 सालों के अपने करियर में मैंने हमेशा इसी बात का पालन करने की कोशिश की है।”

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उन्होंने आगे कहा, “खुशकिस्मती से, मेरे पास जिस तरह के शो आए, वे एक-दूसरे से बिल्कुल अलग थे। डेली सोप से लेकर कुकिंग शो, फिर पर्सनैलिटी शो और अब एक स्टंट शो। ये मुझे मेरे कम्फर्ट जोन से बाहर निकाल रहे हैं और यही मेरा असल मकसद भी रहा है। लोगों की सोच के विपरीत कि मेरे पास पहले से ही दो ट्रॉफियां हैं और अब मैं तीसरी ट्रॉफी जीतने की होड़ में हूं- मेरा मकसद कभी भी ट्रॉफियां जीतना नहीं रहा है।

मुझे हर तरह से अपनी असुरक्षाओं, कमजोरियों और डर पर काबू पाना है। यह एक तरह का प्रयोग होगा। मैंने इस शो के पिछले सीजन नहीं देखे हैं और मैंने जान-बूझकर खुद को उनसे दूर रखा, क्योंकि मैं एक नए नजरिए के साथ इस शो में जाना चाहता था।”

बिना टेक्निकल जानकारी के एक्टिंग की दुनिया में रखा कदम: गौरव खन्ना

गौरव ने आगे कहा, “मुझे पक्का नहीं पता कि मैं एडवेंचर पसंद करने वाला इंसान हूं या नहीं, लेकिन मैं ऐसी चीजें करता हूं जो लोगों की सोच से बिल्कुल अलग होती हैं। मेरे करियर की शुरुआत कॉर्पोरेट बैकग्राउंड से हुई थी और मैं बिना किसी टेक्निकल जानकारी के एक्टिंग की दुनिया में आ गया। मैंने बस इसमें छलांग लगा दी और टीवी से मैं बिना किसी अंजाम की परवाह किए रियलिटी शो में कूद पड़ा।”

अभिनेता ने आगे कहा, “लोग सोचते हैं कि मैं हर चीज की प्लानिंग करता हूं और बहुत ज्यादा सोचता हूं, लेकिन कुछ मामलों में, मैं बस हालात के हिसाब से चलता हूं। ‘खतरों के खिलाड़ी’ में मैं अपने डर का सामना करने जा रहा हूं। जीतना या हारना तो बाद की बात है, यह मेरी पहली प्राथमिकता नहीं है। मैं अपने मन के डर पर काबू पाना चाहता हूं। इस शो के लिए बहुत सब्र की जरूरत होती है। मैं खुद भी देखना चाहता हूं कि मैं क्या कर सकता हूं। इस तरह के शो के लिए मानसिक स्थिरता भी बहुत जरूरी है।”

गौरव खन्ना ने बताई अपनी चुनौतियां

गौरव खन्ना ने अपने पिछले शो में कलर ब्लाइंडनेस (रंगों को पहचानने में दिक्कत) से निपटने के बारे में खुलकर बात की थी। अब जब वह एक स्टंट-बेस्ड शो में हिस्सा ले रहे हैं और यह दिक्कत अभी भी बनी हुई है, तो गौरव को लगता है कि यह एक बड़ी चुनौती हो सकती है। उन्होंने कहा, “मेरी कलर ब्लाइंडनेस इस शो में एक दिक्कत बन सकती है। मुझे ‘गोल्फर एल्बो’ और ‘फ्रोजन शोल्डर’ की भी दिक्कत है, जो मेरी मुख्य चिंता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन पर मैं काबू पाना चाहता हूं।”

गौरव ने आगे कहा, “इस शो में मेरा सबसे बड़ा मुकाबला खुद से ही है। मेरा सबसे बड़ा डर वह दिन है जब मैं एक इंसान के तौर पर कुछ भी सीखना बंद कर दूं और यह सोचने लगूं कि मुझे सब कुछ आता है। तब, शायद मेरी तरक्की रुक जाए। मैं इस चुनौती पर जरूर काबू पाऊंगा। मैं जिंदगी में हमेशा जीरो से शुरुआत करता हूं, जो कि एक अच्छी बात है। एक और डर यह है कि मैं कभी भी असफलताओं से निराश न होऊं। हर किसी को इसका सामना करना पड़ता है, इसलिए मैं इसे हिम्मत से झेलना चाहता हूं।”

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