Khatron Ke Khiladi 10: शेर के जबड़े में फिर होता करिश्मा तन्ना का हाथ, ऐन मौके पर रोहित शेट्टी ने…

View this post on Instagram

Sher se lekar helicopter, jo na kabhi tha socha, woh hoga #KKK10 par Dekhiye yeh khiladi apne darr ko kaise denge maat, aaj raat 9 baje sirf #Colors par. Anytime on @voot. @itsrohitshetty @tejasswiprakash @amrutakhanvilkar @ranichatterjeeofficial @karan9198 @dharmesh0011 @mymalishka @karishmaktanna @shivin7 @balrajsyal @adaakhann