KBC 2019 Play Along: प्ले अलॉन्ग खेलना ना करें मिस, कैश के साथ मिलेगा हॉटसीट पर बैठन का मौका

KBC 2019 Play Along: शो केबीसी लोगों के बीच काफी पसंद किया जाने वाला शो है। यह शो लोगोंं के ज्ञान क्षमता को बढ़ाने के साथ ही कैश जीतने का भी मौका देता है। आप अपनी ही घर की कुर्सी को हॉट सीट बना सकते हैं कैसे यह बहुत ही आसान है। अमिताभ बच्चन के साथ आप केबीसी भी खेल सकते हैं। बस आपको अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा।

बता दें शो में जिस वक्त जो सवाल बिग बी लोगें से पूछ रहे होते हैं ठीक वही सवाल आपके मोबाईल स्क्रिन पर भी डिस्पले होगा और आपको भी दिए हुए समय सीमा के भीतर उस सवाल का जवाब देना होता है। अगर आपने जितने रकम का सवाल पूछा गया होता है उसका सही जवाब दे दिया तो उतना आपको प्वाइंट्स मिल जाएंगे। बाद में इसी प्वाइंट के हिसाब से विनर की घोषणा की जाती है।

Thousands are winning instant cash by participating in KBC Play Along. You can be one of the 10,000 who win instant cash everyday. Download the #SonyLIV app and register now! https://t.co/bBPqcxvo5l#WeLIVtoEntertain #HarSeatHotseat #KBC11 #AdeRaho #WinCash #GameShow #Quiz pic.twitter.com/T1sxzDCyRx

— SonyLIV (@SonyLIV) October 3, 2019