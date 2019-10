आज हॉटसीट पर विराजमान होंगे मधुबनी, यूपी के भावेश झा। भावेश शो के दौरान अमिताभ को शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि जब उनके पिता की हालत काफी खराब थी और वो पूरी तरह से बीमारी से ग्रस्त थे तब वो किसी को नहीं पहचान पाते थे लेकिन जब कभी टीवी पर आपको नमस्कार करते हुए देखते थे तब उसपर रिएक्ट करते थे और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।

Bhavesh Jha from Madhubani, UP