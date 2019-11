आज हॉटसीट पर विराजमान होंगे खेल जगत के तीन दिग्गज वीरेंद्र सहवाग, दुती चंद और हिमा दास

Our Karamveers tonight show how an indomitable spirit can not only blaze a path of glory for an individual but become the beacon of inspiration for everyone. Watch #KBCKaramveer Special, tonight at 9 PM @virendersehwag @SrBachchan @DuteeChand @HimaDas8 pic.twitter.com/SMXHZvDYwl