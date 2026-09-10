‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ में पंजाब का हालिया एपिसोड काफी दिलचस्प रहा। बुधवार के एपिसोड में मोहाली से आए कंटेस्टेंट कमलजीत सिंह चहल हॉटसीट पर बैठे। कमलजीत दृष्टिबाधित हैं और उन्होंने बताया कि 2009 में एक कार हादसे के बाद उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी की तारीफ की और बताया कि जिंदगी के मुश्किल दौर में वह हमेशा उनके साथ खड़ी रहीं।

शुरुआत में उनका खेल काफी शानदार रहा, उन्होंने 11 सवालों के सही जवाब दिए, लेकिन 12.5 लाख के लिए पूछे गए 12वें सवाल पर आकर वो अटक गए।

12.5 लाख रुपये के लिए उनसे जो सवाल पूछा गया था वो था-1920 के दशक में भारत आए साइमन कमीशन का हिस्सा भविष्य में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने वाला कौन-सा व्यक्ति था?

इस सवाल के उत्तर के लिए उन्हें जो विकल्प दिए गए, वो थे-

हेरोल्ड मैकमिलन

एंथनी ईडन

क्लेमेंट एटली

विंस्टन चर्चिल

उन्होंने पहले ही सारी लाइफलाइन का इस्तेमाल कर लिया था तो और वो अपने जवाब को लेकर भी श्योर नहीं थे। लेकिन उन्होंने हेरोल्ड मैकमिलन का नाम लिया, जो गलत था। सही जवाब क्लेमेंट एटली था। ऐसे में वो 5 लाख रुपये लेकर शो से बाहर हो गए।

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क्या था साइमन कमीशन?

साइमन कमीशन 1928 में भारत आया था। क्लेमेंट एटली इसके सात सदस्यों में शामिल थे। इस कमीशन की अध्यक्षता जॉन साइमन ने की थी। भारत में इस कमीशन का काफी विरोध हुआ था, क्योंकि इसमें सिर्फ ब्रिटिश सदस्य थे और एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। इसका काम भारत के भविष्य को लेकर सुझाव देना था। कमीशन के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हुए थे और कुछ दिनों बाद उनकी मौत हो गई थी।

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2009 में हादसे के बाद चली गई थी कमलजीत की रोशनी

कमलजीत ने बताया कि वह बैंक मैनेजर के तौर पर काम करते हैं और उनके काम में मुख्य रूप से फोन पर बातचीत करना शामिल है। उन्होंने कहा कि 2009 तक वह नियमित रूप से ‘कौन बनेगा करोड़पति’ देखा करते थे। लेकिन आंखों की रोशनी जाने के बाद उन्हें लगा कि अब वह कभी इस शो तक नहीं पहुंच पाएंगे।

2021 में दृष्टिबाधित कंटेस्टेंट हिमानी बुंदेला के KBC की हॉट सीट तक पहुंचने और 1 करोड़ रुपये जीतने के बाद कमलजीत को भी उम्मीद जगी। इसके बाद उन्होंने शो में आने की कोशिश शुरू कर दी।