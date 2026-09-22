अमिताभ बच्चन के होस्ट किए जाने वाले क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ में पश्चिम बंगाल के बैरकपुर की रहने वाली पूनम सरोज ने अपनी कहानी से सभी का ध्यान खींचा। पूनम SSC परीक्षा की तैयारी कर रही हैं और उन्होंने शो में बताया कि वह अपने परिवार के 13 अन्य सदस्यों के साथ रहती हैं। उनके परिवार के ज्यादातर सदस्य दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। पूनम ने KBC में शानदार खेल दिखाते हुए 12.5 लाख रुपये जीते, लेकिन 25 लाख रुपये के सवाल पर उन्होंने गेम छोड़ने का फैसला किया।

25 लाख के सवाल का जवाब नहीं दे पाईं पूनम

25 लाख रुपये के लिए पूनम से पूछा गया- क्वांटम विज्ञान के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व स्तर पर किस तारीख को ‘वर्ल्ड क्वांटम डे’ मनाया जाता है? इस सवाल के लिए ऑप्शन थे-

14 सितंबर

14 जून

14 अक्टूबर

14 अप्रैल

पूनम को इस सवाल का सही जवाब नहीं पता था। ऐसे में उन्होंने रिस्क लेने के बजाय 12.5 लाख रुपये लेकर गेम क्विट कर दिया। गेम छोड़ने के बाद अमिताभ बच्चन ने उनसे सही जवाब का अनुमान लगाने को कहा। पूनम ने 14 दिसंबर का अनुमान लगाया, जो गलत था। इस सवाल का सही जवाब 14 अप्रैल है।

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13 लोगों के साथ रहती हैं पूनम, ज्यादातर परिवार वाले करते हैं मजदूरी

शो में पूनम ने अपनी जिंदगी के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि वह 13 अन्य परिवार के सदस्यों के साथ एक ही घर में रहती हैं। परिवार के ज्यादातर लोग पास की जूट फैक्ट्री में दिहाड़ी मजदूर के तौर पर काम करते हैं। काम से छुट्टी लेना परिवार के लिए आसान नहीं है और आने-जाने का खर्च भी ज्यादा पड़ता, इसलिए KBC के सेट पर उनके साथ सिर्फ उनकी मां आ सकीं। पूनम का कहना है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पूरी करने के बाद विदेश मंत्रालय में असिस्टेंट सेक्रेटेरिएट ऑफिसर बनना चाहती हैं।

पायलट बनने का था सपना

पूनम ने बताया कि बचपन में उनका सपना पायलट बनने का था, लेकिन कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग का खर्च पता चलने के बाद उन्होंने अपना यह सपना छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने एयरफोर्स में जाने की कोशिश की। उन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन ग्रुप डिस्कशन के चरण में सफल नहीं हो पाईं।

पूनम ने बताया कि ग्रुप डिस्कशन में उन्हें लगा कि हाई-प्रोफाइल और अंग्रेजी माध्यम से पढ़े बच्चों का दबदबा था। इस पर अमिताभ बच्चन ने उन्हें हौसला देते हुए कहा कि किसी व्यक्ति की क्षमता उसकी क्लास या अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा से तय नहीं होती। पूनम ने भी माना कि उस समय शायद उनमें आत्मविश्वास की कमी थी और अब बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ वह बेहतर कर सकती हैं।

माता-पिता को देंगी अपनी जीत की रकम

पूनम ने बताया कि KBC से जीती गई 12.5 लाख रुपये की रकम वह अपने माता-पिता को सौंप देंगी। इसके बाद इस पैसे का इस्तेमाल कैसे करना है, इसका फैसला उनके माता-पिता करेंगे।