‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ में गुरुवार के एपिसोड में मुंबई के फाइनल ईयर MBBS छात्र आर्या सहानी हॉट सीट पर बैठे। उनका गेम शानदार रहा लेकिन 25 लाख के सवाल पर जाकर वो अटक गए और उन्हें गेम क्विट करना पड़ा।

आर्या ने शानदार खेल खेलते हुए 12.5 लाख रुपये तक के सभी सवालों का सही जवाब दिया। मगर जब शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने उनसे 25 लाख का सवाल पूछा तो उन्हें सही जवाब नहीं पता था। उनसे जो सवाल किया गया वो था-

नाजी जर्मनी से भागकर आए किस आर्किटेक्ट ने 1940 के दशक में बेंगलुरु स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के लिए इमारतों का डिजाइन तैयार किया था?

इस सवाल के लिए उन्हें जो ऑप्शन दिए गए, वो थे-

A. अल्बर्ट स्पीयर

B. ओटो कोनिग्सबर्गर

C. फ्रिट्ज शूमाकर

D. वॉल्टर ग्रोपियस

आर्या ने 50:50 लाइफलाइन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद उनके सामने ओटो कोनिग्सबर्गर और फ्रिट्ज शूमाकर दो विकल्प बचे। इसके बावजूद वह सही जवाब को लेकर आश्वस्त नहीं थे। ऐसे में उन्होंने गेम छोड़ने का फैसला किया। शो छोड़ने के बाद उन्होंने फ्रिट्ज शूमाकर को अपना अनुमानित जवाब बताया, जो गलत था। इस सवाल का सही जवाब ओटो कोनिग्सबर्गर था।

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आर्या ने अमिताभ बच्चन को सिखाए Gen Z स्लैंग

शो में आर्या अपने माता-पिता के साथ पहुंचे थे। उन्होंने मजाक में अपने माता-पिता को अपना ‘होमीज’ बताया। आर्या के बोलने के अंदाज ने अमिताभ बच्चन का ध्यान खींचा। बातचीत के दौरान आर्या ने ‘फ्लेक्स’ शब्द का इस्तेमाल किया। इसके बाद अमिताभ ने उनसे Gen Z के कुछ और शब्दों का मतलब पूछा।

आर्या ने बताया कि पढ़ाई में अच्छे नंबर आना उनका ‘हंबल फ्लेक्स’ है। उन्होंने 10वीं में 99 फीसदी और 12वीं में 96 फीसदी अंक हासिल किए थे।

इसके बाद आर्या ने अमिताभ को ‘क्लॉक इट’, ‘सस’ और ‘ग्वॉप’ जैसे Gen Z स्लैंग के बारे में बताया। उन्होंने समझाया कि ‘क्लॉक इट’ का इस्तेमाल किसी बात को यहीं खत्म करने के लिए किया जा सकता है। ‘सस’ शब्द सुनकर अमिताभ हंस पड़े। वहीं, ‘ग्वॉप’ का मतलब बताते हुए अमिताभ ने मजाक किया कि वह इस शब्द का इस्तेमाल जया बच्चन से यह कहने के लिए कर सकते हैं कि अब और शॉपिंग मत करो।