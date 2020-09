सोनी टीवी के लोकप्रिय गेमिंग रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति आज से शुरू होने जा रहा है। अपने बदले हुए फॉर्मेट में दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए शो का 12 वां सीज़न बिल्कुल तैयार है। हमेशा की तरह इस बार भी शो को अपनी दमदार आवाज़ में अमिताभ बच्चन होस्ट करते करते नजर आएंगे।

सोनी टीवी ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर शो का प्रोमो वीडियो शेयर किया है जिसमें अमिताभ बच्चन हॉट सीट पर बैठी महिला कंटेस्टेंट का परिचय पूछते नज़र आ रहे हैं। सोनी टीवी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, ‘सवालों के ABCD के बीच AB और AB हल्की – फुल्की बातचीत करते हुए।’ वीडियो में एबी यानी अमिताभ बच्चन महिला कंटेस्टेंट से उनके नाम अबंती के मायने पूछते हैं ।

अमिताभ बच्चन के सवाल पर जवाब में अबंती कहती हैं कि पता नहीं उनके माता-पिता ने उन्हें यह नाम क्यों दिया। यह पूछने पर कि क्या उन्हें यह नाम पसंद है, वो कहती हैं कि उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब उनके फ्रेंड्स उन्हें एबी कहकर बुलाते हैं। उनका जवाब सुनकर अमिताभ बच्चन कहते हैं, “ आप भी AB मैं भी AB!”

बता दें, ‘कौन बनेगा करोड़पति सीजन 12′ को आज से सोनी टीवी पर रात 9 बजे से देखा जा सकता है। यह शो इसी समय पर सप्ताह के 5 दिन यानी सोमवार से शुक्रवार को प्रसारित किया जाएगा। शो एयरटेल टीवी और जिओ टीवी पर भी फ़्री में उपलब्ध होगा।

Amidst the ABCD of the questions, AB and AB catch a lighthearted conversation. Watch #KBC12 tonight at 9PM, only on Sony. @SrBachchan @SPNStudioNEXT pic.twitter.com/VkMzY10Vlp

— sonytv (@SonyTV) September 28, 2020