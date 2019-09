केबीसी के करोड़पति सनोज राज ने बताई शो की सबसे बुरी बात जिससे वो आहत हैं

KBC Sanoj Raj First Crorepati of This Season: बिहार के सनोज राज ‘कौन बनेगा करोड़पति 11′ के पहले करोड़पति बन गए हैं। 15 सवालों के सही जवाब देकर 1 करोड़ की धनराशि अपने नाम करने वाले सनोज ने एक इंटरव्यू में केबीसी शो की सबसे बुरी बात का खुलासा किया है। जिससे वह आहत हुए हैं। सनोज ने कहा कि शो में कंटेस्टेंट्स के कपड़ों को काफी ध्यान दिया जाता था, जिससे उन्हें काफी परेशान होती थी।

सोनज ने आईएएनएस से बातचीत में कहा, ”हम 10 कंटेस्टेंट्स को मुंबई के एक होटल में ठहराया गया था। हम सभी दोस्त गए थे। मुझे जिस से सबसे ज्यादा परेशानी हुई, वो थे कपड़े। मैंने हमेशा तैयार होते वक्त आराम को महत्व दिया है, लेकिन शो पर फिटिंग और कलर ज्यादा जरूरी थे। ऐसे में हमारे कपड़ों के चुनाव में बहुत मेहनत करनी पड़ती थी।”

सनोज राज जैकपॉट सवाल यानि 7 करोड़ की कीमत के सवाल तक पहुंच गए थे। हालांकि सवाल का सही जवाब पता न होने पर सनोज ने 1 करोड़ पर ही शो को क्विट कर दिया था। सनोज ने कहा, ”मैंने जो भी जीता है, उसका पूरा श्रेय मेरे पिता को जाता है। मेरे पिता एक किसान हैं। यहां केवल पिता को पैसे देने की बात नहीं है, बल्कि यह उनके ही पैसे हैं। वह परिवार की स्थिति के कारण अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। हमने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया ताकि हमें इस तरह की स्थिति का सामना न करना पड़े।”

सनोज ने अमिताभ बच्चन संग मुलाकात पर कहा, ”मैंने सिर्फ उनको बड़े पर्दे पर ही देखा। हम मैंने उनसे मिला, वह मुझे ऐसे बात कर रहे थे जैसे वह मुझे सालों से जानते हैं।” शो में जाने की तैयारी को लेकर सनोज ने कहा, ”मैं फिलहाल आईएएस की तैयारी कर रहा हूं, इसलिए मुझे अलग से तैयारी करने की जरुरत नहीं पड़ी।”

