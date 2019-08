KBC 11, How To Play Along, winner List: केबीसी शो कौन बनेगा करोड़पति का आगाज हो चुका है। हर रात 9 बजे फैंस इस शो का इंतजार करते हैं। हॉटसीट पर बैठा व्यक्ति तो इस शो में अच्छी खासी रकम जीतता ही है। साथ ही शो देखने के दौरान दर्शक घर बैठ कर भी खेल सकते हैं और बन सकते हैं लखपति । इसके लिए आपको जरूरत होगी अपने फोन की जिसमें आपको डाउनलोड करना होगा सोनी लिव (SonyLIV) ऐप। इस ऐप के जरिए ही आप खेल पाएंगे केबीसी प्ले अलॉन्ग गेम (KBC Play Along Game)। हर रोज यहां इस गेम को ऑनलाइन केबीसी के साथ खेलने वाले 10 विनर चुने जाते हैं जो ईनाम जीतते हैं।

जहां शो में हॉट सीट पर कंटेस्टेंट्स बिग बी के साथ केबीसी 11 खेल रहे थे। वहीं कल यानी 21 अगस्त बुधवार के एपिसोड में ही 10 ऐसे लोग थे जो घर बैठे केबीसी प्ले अलॉन्ग के जरिए विनर बने। जी हां, इन विनर्स के नाम हैं-

संजीव -हापुर, दिनेश कुमार- Udupi, प्रवीण सिंह राव- जोधपुर ,मेधा श्रीवास्तव- वाराणसी, अजीत कुमार-पटना , वालिया खान -मुंबई , नारासिंह-Hubli-Dharwad , अनिल कुमार-गया , मुकेश कुमार मीना-वापी , लीना रानी दास-बेंगलुरु। आप भी इन लोगों की तरह केबीसी 11 शो को देखते देखते जीत सकते हैं ढेरों ईनाम।

इसके अलावा इससे पिछले एपिसोड यानी 20 अगस्त के एपिसोड में ये थे 10 विनर्स

19 अगस्त के एपिसोड के विजेता थे ये 10 लोग:-

KBC Play Along में हर रोज रात 9 बजे से 10.30 बजे तक सोनी लिव ऐप के माध्यम से आप भी इसमें हिस्सा ले सकते हैं। क्या पता आप भी आने वाले 10 हजार लकी लोगों में से एक हों जो हर रोज कैश प्राइज तक जीत सकते हैं।

बताते चलें कि इस शो में हर रोज चुने जाने वाले विनर्स में से ही लकी ड्रा निकाला जाएगा। ऐसे में अगर आपकी किस्मत चमकी तो आपको भी मिल सकता है एक लग्जरी कार जीतने का मौका। इसके अलावा चैनल ने इस बार ये घोषणा भी की है कि KBC Play Along के लकी विनर्स में से कुछ लोगों को बिग बी के सामने हॉट सीट पर बैठने का मौका भी मिल सकता है।

