KBC 11, How and Where To Play Along, winner List: शो कौन बनेगा करोड़पति का 11वां सीजन दर्शकों को काफी पसंद आ रहा है। शो की खास बात ये है कि हॉट सीट पर बैठे कंटेस्टेंट के साथ-साथ घर बैठे दर्शक भी शो का लुत्फ और फायदा उठा सकते हैं। केबीसी 11 प्ले अलॉन्ग (KBC 11 Play Along) के जरिए दर्शक घर में बैठे-बैठे ही ईनाम अपने नाम कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना सिर्फ इतना होगा कि शो देखते-देखते आपको अपने हाथ अपने फोन पर चलाने होंगे।

आपको अपने फोन पर सोनी लिव ऐप डाउनलोड करना होगा। इस दौरान आप भी केबीसी के हर सवाल का जवाब हॉटसीट पर बैठे कंटेस्टेंट की तरह दे सकते हैं। इतना ही नहीं जितने सही जवाब, आपको उतना ही फायदा होगा। इसके अलवा इस बीच 10 ऐसे विनर हर रोज चुने जाएंगे जो प्ले अलॉन्ग के जरिए केबीसी 11 में पूछे गए सवालों के सही जवाब देते हैं। ऐसे में कल यानी 22 अगस्त के एपिसोड में वो कौन 10 लोग हैं जिन्हें ईनाम मिलेंगे आइए जानते हैं:-

KBC 11 Play Along Episode 4: केबीसी के चौथे एपिसोड के ये रहे 10 प्ले अलॉन्ग विनर।

बता दें, 22 अगस्त के केबीसी एपिसोड में भी 21 अगस्त के विनर्स के नामों की घोषणा की गई थी। बुधवार के एपिसोड में भी 10 ऐसे लोग थे जो घर बैठे केबीसी प्ले अलॉन्ग के जरिए विनर बने। इन विनर्स के नाम हैं-संजीव -हापुर, दिनेश कुमार- Udupi, प्रवीण सिंह राव- जोधपुर ,मेधा श्रीवास्तव- वाराणसी, अजीत कुमार-पटना , वालिया खान -मुंबई , नारासिंह-Hubli-Dharwad , अनिल कुमार-गया , मुकेश कुमार मीना-वापी , लीना रानी दास-बेंगलुरु। आप भी इन लोगों की तरह केबीसी 11 शो को देखते देखते जीत सकते हैं ढेरों ईनाम।

KBC Play Along में हिस्सा लेकर आप भी जीत सकते हैं ढेरों इनाम। अगर आपने अभी तक अपनी किस्मत नहीं आजमाई और मोबाइल पर हाथ नहीं चलाए तो आज रात से शरू कीजिए। शो के साथ जुड़ने के लिए हर रोज रात 9 बजे से 10.30 बजे तक देखें केबीसी 11।

