KBC 11: October 1 2019 Episode Live updates: ‘क्या वास्तव में स्टेशन से आपके घर तक का किराया 5 हजार रुपए हैं…, कंटेस्टेंट के ऐसे सवाल पर अमिताभ ने दिया ये जवाब

अमिताभ ने शिवानी से पूछा कि आप आज जो धनराशि जीतेंगी उसमें से कितना हिस्सा अपने पति को देंगी। इसपर शिवानी ने बिना कुछ बोले मुस्कुरा दिया जिसपर अमिताभ ने बिना देरी किये हुए शिवानी के पति की ओर इशारा करते हुए कहा, ' हो गया सर हो गया आपका फैसला हो गया कुछ नहीं मिलने वाला आपको जीती हुई धनराशि में से।'

