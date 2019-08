KBC Play Along winner List: बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन का टीवी रिएलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति (Kaun Banega Crorepati) सीजन 11 में फिर पॉपुलर हो रहा है। इस बार ये शो सिर्फ करोड़पति बनने की चाह रखने वालों के बीच ही नहीं बल्कि SonyLIV एप पर KBC Play Along Game की वजह से भी चर्चा में है। इसके तहत आप हॉट सीट में बैठे कंटेस्टेंट की तरह अपने मोबाइल पर भी उसी सवाल का जवाब दे सकते हैं। प्वाइंट के आधार पर हर रोज 10 सुपर कैंडिडेट्स की घोषणा की जाती है। उनके लिए भी आकर्षक उपहार रखे गए हैं। चैनल की ओर से अब तक हुए दोनों एपिसोड के विनर की घोषणा हो गई है।

KBC Play Along के एपिसोड 1 और एपिसोड 2 के कुल 20 विनर्स की घोषणा कर दी गई है। अगर आपने भी SonyLIV एप के माध्यम से सवालों के सही जवाब दिए हैं तो अपने नाम को चेक कर लें। हम आपको यहां हर रोज विनर के नाम की लिस्ट बताएंगे।

आप भी KBC Play Along में हर रोज रात 9 बजे से 10.30 बजे तक एप के माध्यम से हिस्सा लीजिए और क्या पता आप भी उन 10 हजार लकी लोगों में से हों जो हर रोज कैश प्राइज तक जीत सकते हैं। हम आपको बता दें कि हर रोज चुने जाने वाले विनर्स में से ही लकी ड्रा निकाला जाएगा और उसे एक लग्जरी कार जीतने का मौका मिल सकता है। इसके अलावा चैनल ने ये भी घोषणा की है कि KBC Play Along के लकी विनर्स में से ही किसी को हॉट सीट तक जाने का भी मौका मिल सकता है।

