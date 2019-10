KBC 2019 Play Along: सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाला मशहूर शो कौन बनेगा करोड़पति लोगों को अपनी तरफ खूब आकर्षित कर रहा है। यह ना सिर्फ लोगों की ज्ञान क्षमता का विस्तार करता है बल्कि आपको मालामाल भी कर देता है। बशर्ते आप उसके सवालों का सही जवाब दें पाएं। लेकिन अगर आप तमाम कोशिशों के बावजूद हॉटसीट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो निराश होने की जरूरत नहीं है। बस आप इस साधारण गेम को खेल हॉटसीट पर बैठ सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा हम बताते हैं।

आप अपनी ही घर की कुर्सी को हॉट सीट बना सकते हैं कैसे यह बहुत ही आसान है। बस आपको अपने मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। इस ऐप को डाउनलोड करते ही आप प्ले अलॉन्ग डिस्प्ले तक पहुंच पाएंगे। इसके बाद खुद से जुड़ी जरूरी जानकारी दें और रात 9 बजे से खेलना शुरू करें केबीसी प्ले अलॉन्ग।

