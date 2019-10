KBC 2019 Play Along: स्मार्टफोन में खेले प्ले अलॉन्ग, मिल सकता है अमितभा के साथ केबीसी खेलने का मौका

KBC 11 2019 Play Along: केबीसी 11 आपको मौका दे रहा है ढेर सारे कैश जीतने और हॉट सीट तक पहुंचने का। इसके लिए बस आपको अपने स्मार्टफोन प्ले अलॉन्ग खेलना होगा। इस गेम को आप तभी खेल सकते हैं जब आपके मोबाइल में सोनी लिव ऐप होगा। इस खेल को खेल ना सिर्फ ढेर सारा कैश जीत सकते हैं बल्कि अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर केबीसी भी खेल सकते हैं। हॉटसीट पर बैठने और प्ले अलॉन्ग खेलने में सिर्फ इतना फर्क है कि आपको प्ले अलॉन्ग में कोई लाइफ लाइन नहीं मिलता है। बाकी सारी चीजें वही हैं।

प्ले अलॉन्ग में हर सवाल के सही जवाब पर जितने रकम का सवाल होता है उतना ही आपको प्वॉइंट्स मिलता है। प्ले अलॉन्ग खिलाड़ी को भी उतना ही समय मिलता है जितना कि हॉटसीट पर बैठे व्यक्ति को। बता दें प्ले अलॉन्ग खेल रोजाना 10 हजार लोग कैश जीतते हैं। वहीं लकी विनर्स हॉट सीट तक पहुंचते हैं। अब तक लाखों से ज्यादा लोगों ने केबीसी प्ले एलॉन्ग घर बैठे सोनी लिव एप पर खेल कर कैश प्राइज जीता है।

इस खेल को खेलने के लिए आपके पास स्मार्टफोन होना जरूरी है। इसको खेलने के लिए आपको बस इतना करना है कि अपने फोन में सोनी लिव (Sony Liv) एप डाउनलोड कर लेना है अगर पहले से है तो उसे अपडेट करना पड़ेगा। शो हर रोज 10 के विनर्स के नाम घोषित करता है जिन्हें कैश प्रदान किया जाता है।

Do you know the answer? Think before you lock it! Stop the GIF & screenshot it when it’s on the right answer. Reply in the comments & prepare for #KBCPlayAlong. https://t.co/bBPqcxMZtV #HarSeatHotseat #WeLIVtoEntertain #KBC11 #AdeRaho #WinCash #AmitabhBachchan #GameShow #Quiz pic.twitter.com/gSfJrVocJn

