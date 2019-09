KBC 2019 Play Along: हर रात 9 बजे स्मार्ट फोन पर खेलें प्ले अलॉन्ग, कैश के साथ पाएं हॉट सीट पर भी बैठने का मौका

KBC 11 2019 Play Along: केबीसी 11 को पहला करोड़पति मिल चुका है। बिहार के सनोज राज ने सीजन के पहले करोड़पति बनें। आप भी हर रात 9 बजे अपने स्मार्ट फोन पर केबीसी प्ले अलॉन्ग खेलकर ढेर सारे कैश के साथ हॉटसीट पर भी बैठने का मौका पा सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति पैसे के साथ-साथ आपके ज्ञान को भी बढ़ाने का काम करता है। इसके साथ ही ढेर सारे कैश प्राइज के साथ लकी विनर्स को हॉटसीट पर बैठने का मौका भी देता है। अब तक लाखों लोगों ने केबीसी प्ले एलॉन्ग घर बैठे सोनी लिव एप पर खेल कर कैश प्राइज जीता है।

