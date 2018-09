KBC 10: वो शख्स जिसकी निगरानी में होता है ‘कौन बनेगा करोड़पति’ का सारा खेल

KBC Kaun Banega Crorepati 2018 Streaming, Jio KBC Play Along Jackpot Question Today: इंडियन टेलीविजन पर दर्शकों के चहेते शो में से एक पॉपुलर गेम शो ‘कौन बनेगा करोड़पति‘ एक बार फिर से वापसी कर चुका है। इस बार केबीसी के सीजन 10 का आगाज हो चुका है। हर बार की तरह मेगास्टार अमिताभ बच्चन ही केबीसी के 10वें सीजन को होस्ट कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं पिछले 9 सीजन पार कर चुका यह गेम शो किसकी निगरानी में खेला जाता है।

केबीसी के डारेक्टर हैं अरुण शेषकुमार। अरुण ने अपने करियर में बहुत सारे हिट शोज बनाए हैं। जहां टीवी की दुनिया में इन दिनों रिएलिटी शोज का बोल-बाला है, वहीं अरुण ने टीवी की जनता के को बाकी शो कॉन्सेप्ट से हट कर कुछ नया और अलग दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक अरुण शेषकुमार ने अब तक 100 टीवी शोज किए हैं। इनमें से ‘सत्यमेव जयते’, ‘केबीसी’, ‘सच का सामना’, ‘इंडियाज गॉट टैलेंट’, ‘नच बलिए’, ‘झलक दिखलाजा’, ‘इंडियन आइडल’ और ‘डांस इंडिया डांस’ जैसे शोज हैं।

सालों से देश की जनता का पसंदीदा शो बने रहने के अलावा लोग इस गेमशो का हिस्सा बनने के लिए देश के कोने-कोने से इस केबीसी के मंच पर आते हैं। पिछला शो में ‘घर बैठे खेलो’ का भी एक विकल्प था जिसके जरिए देश का हर व्यक्ति फोन के जरिए घर बैठे शो से जुड़ सकता था। फिलहाल शो केबीसी के 10वें सीजन की शुरुआत हो चुकी है। शो का पहला एपिसोड 3 अगस्त को प्रसारित किया गया।

In 30 mins – 9 baj jayenge… it’s time for #KBC10 with our most favourite and loved @SrBachchan once again in its 10th Edition #KabTakRokoge Tune into @sonytv for the ‘real’ reality show.. #abhaar #abhinandan pic.twitter.com/ggPfnr9JV0

T 2921-

Right from our first visit to England to witness live show Who Wants to be a Millionaire to completing 18 yrs of its journey in India. An incredible journey. Tonight 9 PM@SonyTV marks beginning of yet another journey where only knowledge and contestants will triumph! pic.twitter.com/j7QvwswLRu

— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) September 3, 2018