KBC 10 में पहुंचे आमिर खान, Thugs of Hindostan एक्टर ने ट्वीट कर मांगी माफी

अमिताभ बच्चन और आमिर खान जल्द ही एक साथ एक ही फ्रेम में दर्शकों के सामने आने वाले हैं। आमिर खान और अमिताभ बच्चन मिलकर फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ ला रहे हैं। लेकिन इससे पहले अमिताभ-आमिर टीवी स्क्रीन पर भी साथ दिखाई देने वाले हैं। जी हां, पॉपुलर गेम शो ‘कौन बनेगा करोड़पति‘ 10 में अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर बैठकर जल्द ही आमिर खान सवालों के जवाब देते नजर आएंगे।

दरअसल, अपनी अपकमिंग फिल्म ‘ठग्स ऑफ हिंदोस्तान’ के प्रोमशन के लिए केबीसी 10 में आमिर खान अपने को-स्टार अमिताभ बच्चन से मिलने आ रहे हैं। ऐसे में आमिर खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से एक तस्वीर शेयर की है। तस्वीर में आमिर खान अमिताभ बच्चन के साथ शो के सेट पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। इस सेल्फी फोटो में आमिर रेड चेक सूट पहने दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर के साथ जानकारी देते हुए आमिर बताते हैं कि वह केबीसी के एक एपिसोड की शूटिंग खत्म करके आए हैं।

आमिर द्वारा ली गई इस सेल्फी को वह अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर करते हैं। साथ ही आमिर इस तस्वीर में कैप्शन देते हुए अमिताभ बच्चन से माफी भी मांगते हैं। चौंकिए मत, दरअसल, आमिर अमिताभ से ट्विटर पर इसलिए माफी मांगते हैं क्योंकि शो के बीच-बीच में आमिर खान बिग-बी से कई सारी रिक्वेस्ट करते हैं। आमिर ट्वीट की गई तस्वीर में कैप्शन देते हुए लिखते हैं, ‘क्या मजेदार और रोमांचक दिन था। मिस्टर बच्चन के साथ केबीसी की शूटिंग खत्म कर चुके हैं। हमने बहुत मजे किए। सर, सॉरी मेरी सारी रिक्वेस्ट्स के लिए। मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया था।’

What an exciting day I have had! Just finished shooting for KBC with Mr.Bachchan. Had so much fun. Sir, sorry for all my requests! Couldnt control myself!@SrBachchan pic.twitter.com/6r3ebz3S9F

— Aamir Khan (@aamir_khan) October 25, 2018