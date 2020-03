Kavita Kaushik: चंद्रमुखी चौटाला फेम एक्ट्रेस कविता कौशिक सोशल मीडिया पर दिल्ली हिंसा और सीएए प्रोटेस्ट पर चल रहे पोस्ट पर रिएक्ट करती दिखीं। कविता ने ऐसे ही एक पोस्ट पर कमेंट किया जिसमें छात्र शक्ति और राष्ट्र शक्ति का जिक्र था। पोस्ट में लिखा गया था- ‘छात्र हितों का हनन हुआ तो खून बहेगा सड़कों पर।’ खून बहाने जैसी लाइनों पर अपना रिएक्शन देते हुए एक्ट्रेस ने कहा- सुन भाई! खून कोई पान की पीक नहीं है जो हिंदुस्तान की सड़कों पे सरे आम बहेगा। खेल हो या जंग मोहब्बत से जीतो नफरत से सिर्फ बर्बादी हासिल होती है। ये लास्ट वाला मैं नहीं कहती गीता में लिखा है।’

कविता के रिएक्शन को देख कर उनके हेटर्स उन्हें कमेंट के जरिए घेरने लगे। एक यूजर ने लिखा-‘लगता है आपको थोड़ी बहुत तो अक्ल आई, लेकिन पहले इन बातों पर खुद अमल करो फिर ज्ञान देना।’ तो एक अन्य यूजर ने कहा- ‘राष्ट्र की बात वो लोग कर रहे हैं जिनको यही नहीं पता की राष्ट्र चलता कैसे है’। लेकिन कई लोग थे जो एक्ट्रेस की बात का समर्थन करते दिखे। ऐसे में एक यूजर ने कहा- कविता जी एक दम सही कहा आपने। तो किसी ने कहा- ‘आप भी किसको ज्ञान दे रहीं हो l कूड़ेदान में सिर्फ कूड़ा ही भरा होता है’>

कविता कौशिक बेहद शानदार और बोल्ड एक्ट्रेस हैं। वह अपनी बात खुलकर रखती हैं। सोशल मीडिया पर अकसर कविता कौशिक योगा के कठिन से कठिन पोज देती दिखती हैं जिससे लोग इंस्पायर होते हैं। वहीं कविता कौशिक चर्चित मुद्दों पर अपनी राय भी बखूबी रखती हैं।

इससे पहले उन्होंने तब का एक्सपीरियंस भी शेयर किया था जब वह दिल्ली में रहती थीं और डीटीसी बसों में वह ट्रेवल करती थीं। इसको लेकर एक्ट्रेस ेने अपने ट्वीट में कहा था- ‘नहीं भाई, दिल्ली में कॉलेज किया था। गाजियाबाद से नॉर्थ कैंपस हरियाणा रोडवेज और डीटीसी में ट्रेवल करती थी, रोज सड़क के मवालियों से लड़की थी। ये तो कुछ भी नहीं। इंडियन गर्ल्स जो घर से बाहर कदम रखती हैं उन्हें एक फाइटर बनना चाहिए।’

Not at all bro, dilli mei college kiya tha, gaziyabad to North campus haryana roadways aur dtc mei travel karti thi, roz sadak ke mawaaliyon se ladti thi! Ye toh kutch bhi nahi, indian girls who step out of homes to do anything with their lives invariably have to become fighters. https://t.co/Zwu6i9OZmp

कविता ऐसे लोगों को बिलकुल भी नहीं छोड़तीं जो बेवजह ट्रोल करना जानते हैं। एक यूजर ने एक्ट्रेस स्वरा भास्कर के लिए फ्लॉप शब्द का इस्तेमाल किया तो कविता ने भी यूजर को तगड़ा जवाब दिया। एक्ट्रेस ने लिखा-‘मतलब कोई कुछ भी बकवास बोल सकता हैऔर वह सच हो जाएगा? क्या तुम जानते भी हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? वो क्वीन है भाई। तुम उसे माइक दो ये तुम्हारे लिये सौभाग्य होगा। समझे। शर्म करलो थोड़ी सी।’

Matlab koi kutch bhi bakwaas bol Sakta hai and it becomes true or what ? Do you even know who you are talking to ?? She is a queen bro ! And give her a Mike n ul be lucky to hear her! Sharam kar lo thoda, respect people for who they are.. dear pig on a swing ! https://t.co/DaIqRNFEoB

— Kavita (@Iamkavitak) March 2, 2020