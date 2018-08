बच्चन के सामने आ गए एक और ‘अमिताभ’, वीडियो में देखें फिर क्या हुआ…

मेगास्टार अमिताभ बच्चन लंबे वक्त से गेम शो ‘कौन बनेगा करोड़पति‘ को होस्ट करते आ रहे हैं। पछले साल बिग बी ने इस शो का 9वां सीजन होस्ट किया था। अब जल्द ही अमिताभ कौन बनेगा करोड़पति का नया सीजन लेकर टीवी की दुनिया में हाजिर होने वाले हैं। दर्शक इस शो में अमिताभ बच्चन को देखना खासा पसंद करते हैं। केबीसी के मंच पर अमिताभ अपनी असरदार बातों से ऑडियंस का दिल जीत लेते हैं। अमिताभ हर सीजन में कुछ ऐसा करते हैं जो कि यादगार पल बन जाता है।

ऐसे में कौन बनेगा करोड़पति के सीजन 7 में कुछ ऐसा हुआ जिसे देख दर्शकों का काफी मनोरंजन हुआ। दरअसल, केबीसी के मंच पर अमिताभ बच्चन शो को होस्ट कर रहे थे, कि तभी वहां हू-ब-हू अमिताभ बच्चन जैसा दिखने वाला शख्स वहां आ पहुंचा। शख्स का नाम बताया गया लल्लन। लल्लन ने बिग बी को अपना फैन बताया। साथ ही लल्लन ने बिग बी के ढेरों डायलॉग उन्हीं के अंदाज में अमिताभ पर बोले। ऐसे में अमिताभ भी शो में मंद-मंद मुस्कान के साथ दिखाई दिए।

