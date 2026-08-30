अमिताभ बच्चन के फेमस क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ के 28 अगस्त के एपिसोड में महाराष्ट्र के अमरावती की रहने वाली प्रगति दिनेश कल्पेकर हॉट सीट पर बैठीं। अमरावती के डिविजनल इन्फॉर्मेशन ऑफिस में जूनियर क्लर्क के तौर पर काम करने वाली प्रगति शो में अपने पिता और छोटे भाई के साथ आई थीं। वह 12 लाख रुपये के सवाल तक पहुंचीं, लेकिन ‘कोमागाता मारू’ से जुड़े एक सवाल पर उनका गेम खत्म हो गया। इसके बाद वह 5 लाख रुपये की राशि अपने साथ लेकर गईं।

माता-पिता ने दी पढ़ाई को प्राथमिकता

प्रगति ने उन आर्थिक मुश्किलों के बारे में भी बताया, जिनका सामना उनके परिवार को तब करना पड़ा था जब वह और उनके भाई बड़े हो रहे थे। उनके माता-पिता ने उनकी पढ़ाई को प्राथमिकता दी और प्रगति को उनके नाना-नानी के घर रहने के लिए भेज दिया। नतीजतन, भाई-बहन एक साथ बड़े नहीं हुए और उनके छोटे भाई को तब तक यह पता नहीं था कि उसकी कोई बहन है, जब तक कि वह लगभग पांच साल का नहीं हो गया।

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डॉक्टर बनना चाहती थीं प्रगति

शो में बात करते हुए चाय बेचने वाले की बेटी प्रगति ने अपने परिवार की मुश्किलों और अपनी जिंदगी के सफर के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि वह पहले डॉक्टर बनना चाहती थीं, लेकिन MBBS में दाखिला नहीं मिल पाने के बाद उन्हें काफी निराशा हुई। अब उनका सपना आईएफएस अधिकारी बनना है।

प्रगति ने बताया कि एक समय उनका सपना डॉक्टर बनने का था। उन्होंने नीट की तैयारी की थी और एमबीबीएस में दाखिला लेने की उम्मीद थी। हालांकि, उन्हें एमबीबीएस की सीट नहीं मिली और बीडीएस में एडमिशन लेना पड़ा। उनके कई दोस्तों को एमबीबीएस में दाखिला मिल गया, जिसे देखकर प्रगति काफी निराश हुईं। उन्होंने कहा, “मैं बहुत डिप्रेस्ड थी। इतनी असफलताओं के बाद आत्मविश्वास वापस पाना मुश्किल हो जाता है।”

प्रगति ने आगे बताया कि इस मुश्किल समय से बाहर निकलने में उनके छोटे भाई ने उनकी काफी मदद की। उन्होंने कहा, “मेरे छोटे भाई ने बड़े भाई की तरह मुझे गाइड किया और दूसरे एग्जाम की तैयारी करने के लिए मोटिवेट किया।” प्रगति को पढ़ने का भी काफी शौक है। उन्होंने बताया कि वह आगे भी अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहती हैं और IFS अधिकारी बनना चाहती हैं।

बिना किसी लाइफलाइन के जीते 25 हजार रुपये

प्रगति ने हॉट सीट पर अच्छी शुरुआत की और बिना किसी लाइफलाइन का इस्तेमाल किए 25 हजार रुपये तक पहुंच गईं। 2 लाख रुपये के आठवें सवाल के लिए उन्होंने ऑडियंस पोल लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। इसके बाद 5 लाख रुपये के सवाल पर उन्होंने महाफ्लिप लाइफलाइन का इस्तेमाल किया।

फिर प्रगति ने सुपर संदूक राउंड खेला। इस राउंड में कंटेस्टेंट को 90 सेकंड में 10 सवालों के जवाब देने होते हैं और हर सही जवाब के लिए 10 हजार रुपये मिलते हैं। कम से कम पांच सवालों के सही जवाब देने वाले कंटेस्टेंट इस राउंड में जीती रकम ले सकते हैं या 50:50 लाइफलाइन चुन सकते हैं। प्रगति ने 50:50 लाइफलाइन लेना चुना।

नहीं दे पाईं 12 लाख रुपये के सवाल का जवाब

इसके बाद 7.5 लाख रुपये के 11वें सवाल के लिए उन्होंने संकेत सूचक लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और सही जवाब दिया। फिर उनके सामने 12 लाख रुपये का सवाल आया। प्रगति से पूछा गया था: “1914 में कनाडा के इमिग्रेशन नियमों को चुनौती देने के लिए कोमागाटा मारू को किसने चार्टर किया था?”

इसके विकल्प थे: A. सोहन सिंह भकना, B. लाला हर दयाल, C. बाबा गुरदित सिंह और D. करतार सिंह सराभा। प्रगति के पास 50:50 लाइफलाइन मौजूद थी, लेकिन उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया और विकल्प D, करतार सिंह सराभा को चुना। हालांकि, उनका जवाब गलत हो गया। सही जवाब बाबा गुरदित सिंह था। ऐसे में 12 लाख रुपये का सवाल गलत होने के बाद प्रगति की जीती हुई रकम घटकर 5 लाख रुपये रह गई। यही रकम वह अपने साथ घर लेकर गईं।

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