अमिताभ बच्चन के शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ के हालिया एपिसोड में उत्तर प्रदेश के वसीलपुर ग्रांट की रहने वाली पूजा दास पहुंचीं। उन्होंने शानदार तरीके से गेम की शुरुआत की और 12.5 लाख रुपये जीते। गेम के दौरान बिग बी के साथ बातचीत में पूजा ने अपने गांव की जिंदगी और इंग्लिश में कंटेंट बनाने के बारे में भी बताया। शो में कंटेस्टेंट के साथ उनकी सास कमला मंडल भी आई थीं, जो उनके सपनों को पूरा करने में हमेशा उनका साथ देती हैं।

जैसे-जैसे पूजा शो में आगे पहुंचीं उनके लिए 25 लाख रुपये के सवाल का जवाब देना मुश्किल हो गया। फिर उन्होंने महाफ्लिप लाइफलाइन का इस्तेमाल किया, जिसके बाद सवाल बदल दिया गया। नया सवाल था कि ‘यूनाइटेड नेशन्स मेमोरियल कब्रिस्तान’ किस देश में है, जो दुनिया का इकलौता ऐसा कब्रिस्तान है? ऑप्शन थे: वियतनाम, डीआर कांगो, साउथ कोरिया और लेबनान।

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पूजा दास ने क्विट किया गेम

पूजा के पास अब कोई लाइफलाइन नहीं बची थी, इसलिए उन्होंने गेम क्विट करने का फैसला किया और 12.5 लाख रुपये लेकर चली गईं। गेम छोड़ने के बाद उन्होंने वियतनाम को सही जवाब माना, लेकिन यह गलत था। सही जवाब दक्षिण कोरिया था।

कम उम्र में उठा मां-बाप का साया

केबीसी के एपिसोड में पूजा ने बताया कि जब वह 15 साल की थीं, तब उनकी मां का निधन हो गया था। इसके दो साल बाद उनके पिता की भी मौत हो गई। इसके बाद गांव के लोगों ने उन पर शादी करने का दबाव बनाया। 21 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। शादी के बाद जब वह अपने ससुराल पहुंचीं, तो उन्हें लगा कि उन्हें फिर से अपने माता-पिता मिल गए हैं। पूजा की शादी को 3 साल हो चुके हैं और उनकी बेटी अगले महीने 2 साल की हो जाएगी।

पूजा ऐसे बनीं कंटेंट क्रिएटर

पूजा ने बताया कि वह एक कंटेंट क्रिएटर हैं और सोशल मीडिया पर उनके 105K फॉलोअर्स हैं। वह ज्यादातर वीडियो इंग्लिश में बनाती हैं, क्योंकि वह नहीं चाहतीं कि गांव के लोग उनके काम में किसी तरह की दखल दें। पूजा ने 12वीं तक पढ़ाई की है। उन्होंने 12वीं की परीक्षा दो बार दी। पहले उन्होंने ह्यूमैनिटीज से पढ़ाई की थी, लेकिन उनके ससुराल वालों की इच्छा थी कि वह आगे भी पढ़ें। इसलिए उन्होंने दोबारा 12वीं की परीक्षा दी और इस बार साइंस विषय चुने।

पूजा अपने गांव की इकलौती महिला कंटेंट क्रिएटर हैं। इसी वजह से गांव के लोग उन्हें अक्सर ऐसे देखते हैं, जैसे वह कोई अलग ही दुनिया से आई हों। पूजा ने दो साल पहले कंटेंट बनाना शुरू किया था। शुरुआत में वह अपनी सास के बनाए खाने की रेसिपी के वीडियो डालती थीं। बाद में उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने और महिला सशक्तिकरण से जुड़ा कंटेंट बनाना शुरू किया। अब उन्हें कुछ ब्रांड डील्स भी मिलने लगी हैं।

शो में पूजा की जिंदगी पर एक वीडियो भी दिखाया गया। इसमें उन्होंने बताया कि उनके गांव की महिलाएं घूंघट में रहती हैं। वह इस जिंदगी का सम्मान करती हैं, लेकिन उनका मानना है कि जिंदगी में इससे कहीं ज्यादा है और वह उसे एक्सप्लोर करना चाहती हैं।

उनके परिवार के लोगों ने बताया कि उनकी सास हमेशा पूजा का साथ देती हैं और उन्हें आगे बढ़ने और ज्यादा पढ़ाई करने के लिए प्रेरित करती हैं। पूजा ने बताया कि वह केबीसी से जीती रकम से अपनी पढ़ाई आगे जारी रखना चाहती हैं। उनका सपना है कि वह आगे चलकर टीचर बनें और दूसरों को भी पढ़ाएं।

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