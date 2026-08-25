‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ के अभी तक कई एपिसोड आ चुके हैं, जिनमें बहुत से कंटेस्टेंट शानदार गेम खेलते हुए लाखों रुपये जीत चुके हैं। अब सोमवार को इसके एपिसोड में एक नई कंटेस्टेंट हॉट सीट पर पहुंचीं। दिल्ली की रहने वाली होममेकर प्रीति राज ने फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जीतकर हॉट सीट पर अपनी जगह बनाई।

खुशमिजाज प्रीति अपने पति और बेटी के साथ शो में आई थीं। उन्होंने खुद को फुल-टाइम शॉपर और फूड फ्रीक बताया। प्रीति ने शुरुआत में समझदारी से गेम खेला और 5 लाख रुपये जीत लिये। फिर जब उनसे 7.5 लाख रुपये के लिए 11वां सवाल पूछा गया, तो वह उनके लिए मुश्किल बन गया।

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क्या था 7.5 लाख रुपये का सवाल

प्रीति से 7.5 लाख रुपये का सवाल पूछा गया, लेकिन उन्हें इसका जवाब नहीं पता था। इसलिए उन्होंने अपनी ‘महाफ्लिप’ लाइफलाइन का इस्तेमाल किया। इस लाइफलाइन की मदद से वह सवाल बदल सकती थीं। इसके बाद उन्हें दो सवाल दिए गए और उन्हें अपनी पसंद का सवाल चुनकर उसका जवाब देना था।

प्रीति ने जो सवाल चुना, वह था… ‘श्रृंखला की कड़ियां’ नाम की महिलाओं की मुक्ति से जुड़े निबंधों की किताब किस लेखिका ने लिखी है? इसके चार ऑप्शन थे- सुभद्रा कुमारी चौहान, इस्मत चुगताई, गीतांजलि श्री और महादेवी वर्मा।

प्रीति ने जीते 5 लाख रुपये

फिर प्रीति ने सोचा कि सही जवाब इस्मत चुगताई हो सकता है, लेकिन उन्हें पूरा भरोसा नहीं था। इसलिए उन्होंने एक और लाइफलाइन 50:50 का इस्तेमाल किया। इसके बाद उनके सामने दो विकल्प बचे- इस्मत चुगताई और महादेवी वर्मा। प्रीति ने इस्मत चुगताई को सही जवाब मानकर आगे बढ़ने का फैसला किया, लेकिन उनका जवाब गलत था। सही जवाब महादेवी वर्मा था।

हालांकि, प्रीति ने यह सवाल सबसे कम जोखिम वाले स्तर पर खेला था, इसलिए उन्हें कोई पैसा नहीं गंवाना पड़ा और वह 5 लाख रुपये लेकर शो से बाहर हुईं। बता दें कि ‘केबीसी 18’ में अभी तक दो कंटेस्टेंट 1 करोड़ रुपये के सवाल तक पहुंचे हैं। हालांकि, दोनों ने शो छोड़ने का फैसला किया और 50-50 लाख रुपये लेकर घर गए।

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