अमिताभ बच्चन होस्टेड शो ‘कौन बनेगा करोड़पति 18’ में शुक्रवार के एपिसोड में पुणे, महाराष्ट्र की रहने वाली सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्पिता झा बतौर कंटेस्टेंट नजर आईं। हॉट सीट पर पहुंचीं अर्पिता ने अपनी जिंदगी के संघर्षों को याद करते हुए बताया कि एक समय उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी।

अर्पिता ने भावुक होकर बताया कि एक दौर ऐसा भी आया था जब उनके पिता के बैंक खाते में बिल्कुल पैसे नहीं थे और वह जिंदगी खत्म करने तक के विचारों से जूझ रहे थे। परिवार को संभालने के लिए अर्पिता ने भी कई तरह के छोटे-मोटे काम किए और अपनी कमाई से घर चलाने में मदद की।

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एपिसोड के दौरान अर्पिता झा ने शानदार खेल दिखाते हुए 10वें सवाल तक का सफर तय किया। हालांकि, सोमवार को टेलीकास्ट होने वाले अगले एपिसोड के प्रोमो में दिखाया गया है कि अर्पिता अब 1 करोड़ रुपये के सवाल का सामना करेंगी।

इससे पहले शो में उनके सामने सबसे मुश्किल सवाल 5 लाख रुपये के लिए आया था। उनसे पूछा गया, भारत के किस पड़ोसी देश को ‘ड्जोंगखाग्स’ (Dzongkhags) नाम के प्रशासनिक जिलों में बांटा गया है?

इस सवाल के चार ऑप्शन थे-

भूटान

श्रीलंका

नेपाल

म्यांमार

इस सवाल का सही जवाब भूटान है।

अर्पिता ने अपनी पढ़ाई के बारे में बात करते हुए बताया कि उन्हें शिक्षा पूरी करने के लिए 5 लाख रुपये का एजुकेशन लोन लेना पड़ा था। ब्याज जुड़ने के बाद यह रकम बढ़कर करीब 8 लाख रुपये हो गई। हालांकि, पिछले कुछ सालों से वह लगातार इस लोन की किस्तें चुका रही हैं और इसे रकम को कम कर रही हैं।

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बता दें कि KBC 18 के सोमवार के एपिसोड में अर्पिता एक बड़े पड़ाव पर पहुंचेंगी, जहां वह 1 करोड़ रुपये के सवाल का जवाब देती नजर आएंगी। फिलहाल इसका अभी प्रोमो सामने आया है। अभी तक के एपिसोड में अर्पिता ने 5 लाख तक की राशि जीती है और वह 1 करोड़ तक कैसे पहुंची ये सोमवार को एपिसोड में देखने मिलेगा।