अमिताभ बच्चन द्वारा होस्ट किया गया फेमस क्विज शो ‘कौन बनेगा करोड़पति’ का 18वां सीजन शुरू हो गया है। शुक्रवार, 14 अगस्त को दिखाए गए स्वतंत्रता दिवस के खास एपिसोड में भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की चर्चा हुई। इस खास एपिसोड में स्काईरूट एयरोस्पेस के को-फाउंडर्स पवन कुमार चंदना और नागा भरत डाका, अमिताभ बच्चन के साथ नजर आए।

विक्रम-1 की ऐतिहासिक सफलता के बाद दोनों ने भारत में प्राइवेट स्पेस कंपनी शुरू करने, ISRO से एंटरप्रेन्योर बनने तक के अपने सफर और रॉकेट व सैटेलाइट के काम के बारे में बताया। उन्होंने यह भी समझाया कि स्पेस सेक्टर में प्राइवेट कंपनियों के आने से ISRO बड़े वैज्ञानिक मिशनों पर ज्यादा ध्यान दे सकता है। इसके बाद दोनों KBC की हॉट सीट पर भी बैठे और 12.5 लाख रुपये जीते।

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स्पेस टैक्सी से की कंपनी की तुलना

स्काईरूट के काम को आसान भाषा में समझाते हुए पवन चंदना ने कंपनी की तुलना एक ‘स्पेस टैक्सी’ से की। उन्होंने बताया कि जैसे टैक्सी लोगों को उनकी जगह तक पहुंचाती है, वैसे ही स्काईरूट रॉकेट के जरिए सैटेलाइट को अंतरिक्ष तक पहुंचाने का काम करती है। फाउंडर्स ने बताया कि आज सैटेलाइट हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का अहम हिस्सा हैं।

इनका इस्तेमाल कम्युनिकेशन, नेविगेशन और GPS के लिए होता है। वहीं, मौसम से जुड़े सैटेलाइट चक्रवात जैसी घटनाओं पर नजर रखने और कई दिन पहले मौसम का अनुमान लगाने में मदद करते हैं। 18 जुलाई 2026 को स्काईरूट का विक्रम-1 भारत की पहली प्राइवेट तौर पर विकसित ऑर्बिटल रॉकेट बनी, जिसने भारतीय जमीन से सफलतापूर्वक लॉन्च होकर पहली ही कोशिश में अंतरिक्ष की कक्षा में पहुंच बनाई।

रॉकेट ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से उड़ान भरी और करीब 450 किलोमीटर की लो अर्थ ऑर्बिट में पेलोड पहुंचाए। ISRO ने इसे भारतीय जमीन से किसी प्राइवेट भारतीय कंपनी का पहला ऑर्बिटल रॉकेट लॉन्च बताया और इसकी पहली कोशिश में सफलता को खास उपलब्धि बताया। इस सफलता के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया, जहां किसी प्राइवेट कंपनी ने ऑर्बिटल लॉन्च की क्षमता साबित की है।

इस सवाल का जवाब देकर जीते 12.5 लाख रुपये

स्काईरूट के फाउंडर्स की उपलब्धि की बात सुनकर केबीसी के दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। 25 साल से केबीसी होस्ट कर रहे अमिताभ बच्चन ने भी कहा कि उन्होंने बहुत कम मौकों पर देखा है कि हॉट सीट पर बैठे किसी कंटेस्टेंट के लिए पूरा ऑडियंस खड़ा होकर तालियां बजाए।

स्वतंत्रता दिवस के इस खास एपिसोड में स्काईरूट के फाउंडर्स ने 25 हजार रुपये से अपना केबीसी गेम शुरू किया। उनका पहला सवाल महासवाल था, जिसमें ऑप्शन नहीं दिए जाते। उनसे पूछा गया, “तापमान की SI यूनिट क्या है?” दोनों ने सही जवाब ‘केल्विन’ दिया और महाफ्लिप लाइफलाइन जीत ली।

इसके बाद गेम का आखिरी सवाल 12.5 लाख रुपये के लिए था। सवाल था, “OMG यानी ‘Oh My God’ के शॉर्ट फॉर्म का पहली बार इस्तेमाल 1917 में लिखे गए एक पत्र में किस शख्सियत के लिए किया गया था?” इसके ऑप्शन थे- फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट, जे.आर.आर. टोल्किन, अल्बर्ट आइंस्टीन और विंस्टन चर्चिल।

लाइफलाइन लेने के बाद दोनों ने सही जवाब विंस्टन चर्चिल दिया और 12.5 लाख रुपये जीत लिए। फिर समय खत्म होने के कारण दोनों आगे का गेम नहीं खेल सके। आम कंटेस्टेंट्स की तरह उनका गेम अगले एपिसोड में जारी नहीं हुआ, क्योंकि वे स्वतंत्रता दिवस के खास गेस्ट सेगमेंट का हिस्सा थे। इसलिए एपिसोड के साथ ही उनका गेम खत्म हो गया और उनकी कुल जीत 12.5 लाख रुपये रही।

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