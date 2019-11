Kaun Banega Crorepati 11: सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का शो ‘कौन बनेगा करोड़पति‘ सबसे ज्यादा देखे जाने वाले टीवी शो में से एक है। कल अमिताभ 9 वें हफ्ते का 59वां एपिसोड लेकर हाजिर हुए थे। इस दौरान अमिताभ ने हॉटसीट पर बैठी कंटेस्टेंट से एक ऐसा सवाल पूछा जिससे दर्शकों की भावनाएं आहत हो गईं और शिवाजी महाराज का अपमान करने के आरोप के चलते ट्विटर पर #BoycottKBC ट्रेंड करने लगा।

शो के दौरान बिग बी ने कंटेस्टेंट से पूछा, ‘ इनमें से कौन सा शासक मुगल सम्राट औरंगजेब के समकालीन था?’ सवाल के विकल्प में महाराणा प्रताप, राणा सांगा, महाराजा रणजीत सिंह, और शिवाजी का नाम शामिल था। जैसे ही दर्शकों ने उस एपिसोड को देखा तुरन्त उनके गुस्से की आग भड़क गई और उन्होंने ट्विटर के माध्यम से अपना गुस्सा दिखाया।

लोगों में इस बात को लेकर आक्रोश था कि सवाल में जहां मुगल शासक के नाम के आगे ‘सम्राट’ जोड़ा गया वहीं मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के नाम से छत्रपति गायब था। लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज को केवल ‘शिवाजी’ कहने के चलते बिग बी और चैनल की जमकर आलोचना की।

This is painful…. and shameful too. This is what we are lacking, Chatrapati Shivaji did so much and we cant even respect his work , what coming generation going to learn from this? pic.twitter.com/ZWUIkqypzA pic.twitter.com/3vi1XPu1CI

