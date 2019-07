Kaun Banega Crorepati 11: जल्दी ही अमिताभ बच्चन टीवी पर करोड़पति बनाने का खेल लेकर लौट रहे हैं। यानी कौन बनेगा करोड़पति। केबीसी के नए सीजन 11 की शुरुआत होने वाली है। बिगबी इसके नए सीजन के साथ अपनी दस्तक दे चुके हैं। सोनी टीवी ने इसका प्रोमो जारी कर दिया है। प्रोमो का टैग लाइन है- ‘विश्वास है तो उस पर खड़े रहो, अड़े रहो।’ शो के प्रोमो में एक फैमिली को केंद्र में रखा गया है। डिनर टेबल पर बैठे पूरा परिवार घर की बेटी के लिए लड़के की तलाश कर रहे हैं। पिता लड़के की फोटो देखते हैं। लड़की की दादी लड़के के फैमिली के अच्छे होने की टैग लगती है। इसपर लड़की पापा को टोकती है कि पापा मैं फैमिली नहीं फैमिली बिजनेस संभालना चाहती हूं। इसके बाद अमिताभ बच्चन की आवाज गूंजती है- जैसे ही आपका टारगेट समाज से मैच नहीं करता है आप समाज के टारगेट बन जाते हैं। फिर शुरू होती है तानों की बौछार।

Here we unveil our this year’s #KBC2019 campaign ‘विष्वास है तो उस पर खड़े रहो #अड़ेRaho‘ with @SrBachchan and @niteshtiwari22. #KaunBanegaCrorePati, jald aa raha hai, sirf Sony par. pic.twitter.com/mVKaJeOQ4s

— Sony TV (@SonyTV) July 10, 2019