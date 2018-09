KBC 10 : जिस घर में नौकरानी थीं मां, नेवी ऑफिसर को रहने मिला वही घर, अमिताभ ने सराहा

KBC Play Along 2018, Sony Liv App: कौन बनेगा करोड़पति 10 इन दिनों दर्शकों की खास पसंद बना हुआ है। होस्ट अमिताभ बच्चन अपने शो केबीसी के जरिए अब तक कई इंस्पिरेशनल स्टोरी साथ ला चुके हैं। वहीं इस बार शो के एक खास एपिसोड में कंटेस्टेंट के तौर पर अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर एक नेवी ऑफिसर बैठीं। इस नेवी अवसर ने बताया कि वह एक गरीब परिवार से थीं।

जिस घरों में उनकी मां काम करती थीं, आज उसी कॉलोनी में उनका अपना घर है। केबीसी कंटेस्टेंटस लेफ्टिनेंट कमांडर स्वाति पी (नेवी ऑफिसर) बताती हैं कि उनकी मां नेवी अफसरों के घर में काम करती थीं। वह एक नौकरानी थीं। लेकिन अब वह वहीं के क्वॉर्टर्स में एक ऑफिसर के तौर पर रह रही हैं। उनके संघर्ष से भरे जीवन की इस बात को जानकर अमिताभ बच्चन काफी प्रभावित हुए। बता दें, अमिताभ बच्चन के शो में इस बार भारतीय नौसेना की ऑल वीमेन टीम का स्वागत किया गया।

What a tale! This Naval officer's mother was a maid in a Naval officers' colony! She now stays in the same house as an officer. Member of globe circumnavigation INS Tarini team of @indiannavy Scene from KBC tonite ! Hats off to her parents and to this young officer! pic.twitter.com/bzxPoVAGFC

— Manmohan Bahadur (@BahadurManmohan) September 28, 2018