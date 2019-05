Kasauti Zindagi Kay 2 में बड़ा ट्विस्ट, चली जाएगी प्रेरणा की जान

Kasauti Zindagi Kay 2: ‘कसौटी जिंदगी की 2′ में कोमोलिका प्रेरणा शर्मा और अनुराग बसु के पीछे हाथ थोकर पड़ी है। पहली पत्नी होने के नाते प्रेरणा अनुराग के घर में डेरा जमाए बैठी है तो वहीं कोमोलिका प्रेरणा को अपने रास्ते से हटाने की लगातार कोशिशों में जुटी हुई है। ऐसे में कोमोलिका की एक कोशिश सफल होती नजर आ रही है। दरअसल, हाल ही में शो कसौटी का एक प्रोमो सामने आया है, जिसमें आने वाला ट्विस्ट दिखाया गया है।

इसे देख कर इस शो के लवर्स काफी हैरान हैं। कसौटी जिंदगी की 2 में प्रेरणा छत से नीचे गिरकर मरने वाली है! इसी सवाल को दर्शक पूछते नजर आ रहे हैं। प्रोमो में दिखाया जाता है कि अनुराग प्रेरणा को प्रपोज करता है और सबकुछ भुलाने के लिए कहता है। तभी कोमोलिका पीछे से छिपकर ये सब कुछ देख रही होती है। कुछ देर के लिए अनुराग प्रेरणा से दूर जाता है, तभी वहां कोमोलिका आ जाती है।

कोमोलिका प्रेरणा से कहती है कि अनुराग सिर्फ कोमोलिका को ही प्रपोज कर सकता है। ऐसे में कोमोलिका की सनक दिखाई देती है। इसी सनक के बीच वह प्रेरणा का गला पकड़ कर पीछे की ओर धकेलती है और छत की बाउंड्री से बाहर फेंक देती है। प्रेरणा बाउंड्री पार लटक जाती है और अनुराग का नाम जोर से चिल्लाती है। अनुराग प्रेरणा की आवाज सुन लेता है और वहां दौड़ा चला आता है, देखें आगे क्या होता है:-

Is this Komolika's final victory and Prerna's end?

