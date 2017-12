कपिल शर्मा ने अली असगर को दी जन्मदिन की शुभकामनाएं, कहा- मेरे लिए तो तुम्ही मेरी दादी हो

स्टैंड अप कॉमेडियन से बॉलीवुड एक्टर बने कपिल शर्मा ने ‘द कपिल शर्मा शो’ का हिस्सा रहे अली असगर के जन्मदिन पर ट्वीट करके उन्हें शुभकामनाएं दीं। कपिल ने लिखा- जन्मदिन मुबारक हो अली असगर भाई… मैंने कभी अपनी दादी को नहीं देखा… मेरे लिए तो तुम्ही मेरी दादी हो… हाहाहाहाहा…बहुत सारा प्यार और ढेर सारी शुभकामनाएं. हमेशा। कपिल के इस नॉटी मैसेज के जवाब में अली असगर ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। अली ने लिखा- मेरे लिए तुम हमेशा मेरे बिट्टू रहोगे… शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया.. ईश्वर तुम पर कृपा बनाए रखे।

मालूम हो कि कपिल शर्मा ‘कॉमेडी नाइट्स विद कपिल’ नाम के शो से अचानक बहुत पॉपुलर हो गए थे और इसके बाद उन्होंने ‘द कपिल शर्मा शो’ नाम से अपना ही शो शुरू कर दिया। हालांकि उन्होंने अपनी टीम का साथ नहीं छोड़ा और पूरी टीम को अपने साथ ले आए। कपिल के शो में अली उनकी मस्तमौला दादी का किरदार किया करते थे, जो कि शो के सेट पर आने वाले मेहमानों के गाल पर ‘शगुन की किस्सी’ देने के लिए मशहूर हुईं। हालांकि बदलते वक्त के बाद कपिल शर्मा और उनकी टीम के साथ उनकी ट्यूनिंग भी बदली और शो नुकसान में जाने लगा। आखिरकार मेकर्स को यह शो बंद ही करना पड़ा।

For me u Wil always be my Bituuuu…thanks for ur wishes ..May all Almightys blessings descend upon u

— Ali Asgar (@kingaliasgar) December 7, 2017