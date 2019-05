Kapil Sharma: कॉमेडियन कपिल शर्मा अपने शो ‘द कपिल शर्मा’ में एक से बढ़कर एक स्टार सेलेब्स को मेहमान के तौर पर बुलाते हैं। पिछले हफ्ते शो में काजोल और करण जौहर को इनवाइट किया गया था। वहीं अब कपिल शर्मा बॉलीवुड सिंगर श्रेया घोषाल को अपने शो पर लाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। हाल ही में श्रेया घोषाल को याद दिलाते हुए कपिल शर्मा ने सिंगर को टैग करते हुए एक ट्वीट किया। कपिल ने अपने ट्वीट में लिखा- ‘…और मेरे शो का क्या श्रेया? मैं जानता हूं कि ये सही तरीका नहीं है पूछने का, लेकिन फैन्स आप का इंतजार कर रहे हैं मुझे मिला कर। हम आपका 4 सालों से इंतजार कर रहे हैं। आप जब कंफर्टेबल हों आएं प्लीज।’

कपिल ने श्रेया को ट्वीट के जरिए दरख्वास्त की कि वह कपिल के शो में आकर फैन्स से मिलें और अपनी मौजूदगी दर्ज कराएं। दरअसल, कपिल शर्मा ने श्रेया का एक ट्वीट देखा। श्रेया घोषाल ने फरीदून शहरयार को ट्वीट किया हुआ था। श्रेया ने अपने ट्वीट में उनके शो पर आने को लेकर कहा था-‘शुक्रिया मेरे फैन्स को रिस्पॉन्ड करने के लिए मैं जैसे ही बाहर से वापस टाउन आऊंगी तो हम इंटरव्यू सेटअप करेंगे।’

N what about our show Shreya? I know it’s not a good way to approach but ur fans including me r waiting from last 4 years whenever u r comfortable.. pls do come https://t.co/A8dDGssu7I

