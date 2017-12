…तो इस वजह से कपिल शर्मा भारती सिंह और हर्ष लिंबाच्या की शादी में नहीं हुए शामिल

यह बात सभी को मालूम है कि कपिल शर्मा और भारती सिंह आपस में काफी अच्छे दोस्त हैं। दोनों कई बार साथ में पर्दे पर नजर आ चुके हैं। कुछ समय पहले जब सुनील ग्रोवर के साथ कपिल की लड़ाई हुई थी तो शर्मा भारती को अपने शो द कपिल शर्मा शो पर लाए थे। जिससे कि नीचे जा रही शो की टीआरपी को वापस ऊपर लाया जा सके। इसी वजह से यह लाजमी था कि कॉमेडियन सिंह की शादी में शिरकत करते लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लाली की शादी में बहुत से बड़े टीवी स्टार्स शामिल हुए लेकिन फिरंगी स्टार नदारद रहे।

भारती और हर्ष ने कल यानी 3 दिसंबर को गोवा में शादी की है। इस शादी में शामिल होने के लिए टीवी जगत से ऋत्विक धंजानी, आशा नेगी, किश्वर मर्चेंट, सनाया ईरानी, मोहित सैगल जैसे स्टार्स पहुंचे थे। इसके अलावा सुनील ग्रोवर और कृष्णा अभिषेक भी नए जोड़े की खुशी में शरीक होने के लिए आए थे मगर कपिल शर्मा किसी भी समारोह में दिखाई नहीं दिए। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि कपिल सुनील और कृष्णा को नजरअंदाज करना चाहते थे इसलिए उन्होंने शादी से दूरी बनाए रखी।

#Firangi and #TeraIntezaar are FLOPS

Opening Weekend Box-Office Collections

In fact #Firangi weekend is less than Day One of Kapil Sharma’s #KisKiskoPyaarKaroonhttps://t.co/dD1Sfq7AB6

— Joginder Tuteja (@Tutejajoginder) December 4, 2017